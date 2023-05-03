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İran ve Suriye arasında 14 anlaşma imzalandı

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#İran#Suriye#Anlaşma
İran ve Suriye arasında 14 anlaşma imzalandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2023 20:16

İran ile Suriye arasında petrol, enerji, ticaret, iskân, hava ve demiryolu taşımacılığı gibi alanlarda “Kapsamlı, Uzun Vadeli ve Stratejik İş birliği Programı” kapsamında 14 mutabakat zaptı imzalandı.

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Suriye’ye 13 yıl sonra ilk üst düzey ziyareti gerçekleştiren İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin ziyareti kapsamında İran ile Suriye arasında 14 anlaşma imzalandı. İran Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran ve Suriye heyetleri arasında yapılan görüşmeler sonrasında iki ülke arasında petrol, enerji, ticaret, iskan, hava ve demiryolu taşımacılığı gibi alanlarda “Kapsamlı, Uzun Vadeli ve Stratejik İşbirliği Programı” kapsamında 14 mutabakat zaptı imzalandığı aktarıldı.

Anlaşmaların imzalanmasının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Esad, Cumhurbaşkanı Reisi’nin ziyaretin küresel ve bölgesel gelişmeler ışığında önemli olduğunu vurgulayarak, “Bugün bir çok konu ele alındı, bunların en önemlisi sömürgeci güçlerin ülkelerin istikrarını baltalaması ve bölme çabaları oldu. Bu eski bir sömürge politikasıdır ama bugün hala devam etmektedir” dedi.

İran’ın barışçıl amaçlarla nükleer enerjiye sahip olmasını desteklediklerini dile getiren Esad, Batı’nın İran’ı nükleer enerjiden mahrum bırakmaya yönelik çabalarının dünyanın geri kalanında cehaleti, geri kalmışlığı ve yoksulluğu amaçlayan sömürge politikaları olduğunu ifade etti. Esad, İran ve Suriye’nin dünyada pasif değil, aktif oyuncular olma iradesine sahip olduğunu dikkat çekti.

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İran ve Suriye arasında 14 anlaşma imzalandı


“BİZE GÜVENLİK GETİRMİYORLAR, AKSİNE BÖLGENİN GÜVENLİĞİNİ BOZUYORLAR”

Cumhurbaşkanı Reisi ise, Suriye halkının terör örgütlerin, ABD’nin ve Siyonistlerin karşısında dimdik durduklarını aktararak, “Siyonist varlığın bu bölgedeki hedeflerine ulaşmasına izin vermediklerini takdir ve takdir ediyorum” dedi. Suriye hükümetinin ve halkının yanında olduklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Reisi, “Her alanda gelişen ilişkileri ele aldık ve bölge ülkeleri ile aramızdaki ilişkileri geliştirmeye kararlıyız. Bölge ülkeleriyle ilişkilerimizi geliştirme sürecindeyiz ve bunları yabancılar olmadan genişletmenin yollarını arayacağız. Yabancıların varlığı bize kendimizi güvende hissettirmiyor. Bize güvenlik getirmiyorlar, aksine bölgenin güvenliğini bozuyorlar” dedi.

İran’dan Suriye’ye Cumhurbaşkanlığı düzeyinde en son ziyaret 2010'da, dönemin İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad tarafından başkent Şam'a gerçekleştirilmişti. Suriye’de 2011 yılında başlayan iç savaş nedeniyle İran’dan Suriye’ye üst düzey ziyaret yapılmamıştı.

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#İran#Suriye#Anlaşma

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