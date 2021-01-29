İran Dışişleri Bakanı Zarif Kafkasya ve ABD için geliyor

Daha önce Bakü, Moskova, Tiflis ve Erivan’ı ziyaret eden Zarif, bugün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşerek bölge turunda elde ettiği izlenimleri anlatacak. Gözlemcilere göre Azerbaycan’ın 27 yıl aradan sonra Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’daki işgalini sona erdirdiği süreçte Erivan yönetimine el altından destek verdiği iddia edilen, ancak Türkiye ve Rusya’nın sahada ve masada etkin olması nedeniyle aradığını bulamayınca bölgedeki gelişmelerin dışında kalmak istemeyen İran, “Kafkasya bölgesinde 6’lı işbirliği platformu oluşturmayı” hedefliyor. Bölge ülkelerine yaptığı ziyaretle nabız yoklayan Zarif, Moskova ve Bükü’deki açıklamalarında umutlu olduğunu söylemişti. Zarif, Azerbaycanlı yetkililerle Karabağ’daki barış ve yeniden imar konuları, transit geçişler ve Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru ile ilgili müzakereler yaptıklarını ifade etmişti.

BIDEN’LA TEMAS

Zarif’in ziyaretinde ele alınacak bir diğer önemli konu başlığı da ABD’de yönetim değişikliği olacak. Eski başkan Donald Trump’ın bozduğu nükleer anlaşmayla ilgili Tahran’ın Biden yönetimiyle nasıl bir yol haritası izleyeceğinin de gündeme gelmesi bekleniyor. Zarif Moskova’daki açıklamasında Rus mevkidaşı Sergey Lavrov’la Dağlık Karabağ, nükleer anlaşma, Suriye, Afganistan ve Yemen konularını ele aldıklarını belirterek, “Trump’ın gidişiyle özel şartlar oluştu ve Rusya ile bu konudaki duruşumuzu belirleyeceğiz” demişti.

Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında ise “Ziyaret kapsamında, ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarıyla ele alınması, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir” bilgisi verildi.