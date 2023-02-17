Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Irak’ta ABD askerlerinin bulunduğu üsse saldırı

Güncelleme Tarihi:

#Irak#ABD#Askeri Üs
Irak’ta ABD askerlerinin bulunduğu üsse saldırı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2023 03:28

Irak’ta ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin yer aldığı Taci Askeri Üssü’ne havan topu ile saldırı düzenlendi.

Haberin Devamı

Irak’ın başkenti Bağdat’ın kuzeyinde yer alan ve ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bulunduğu Taci Askeri Üssü’ne havan topu düştü. Havan topunun, Irak ordusunun bulunduğu kontrol noktası yakınlarına düştüğü belirtilirken, olayda can kaybının yaşanmadığı aktarıldı. Saldırganları yakalamak için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Irak basınında yer alan bir haberde ise, başkent Bağdat'ın Tarmiyah bölgesinde terör örgütü DEAŞ’ın Irak ordusuna düzenlediği saldırıda aralarında bir subayın da bulunduğu 4 kişinin hayatını kaybettiği, 6 askerin de yaralandığı aktarıldı. Haberde 4 teröristin öldürüldüğü belirtildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Irak#ABD#Askeri Üs

BAKMADAN GEÇME!

Pahalı kiralar ile dayanıksız binalar arasında kaldılar Kiracıların hakları ne Depreme dayanıklılık testi yaptırabilirler mi | 5 SORU 5 YANIT

Pahalı kiralar ile dayanıksız binalar arasında kaldılar! Kiracıların hakları ne? Depreme dayanıklılık testi yaptırabilirler mi? | 5 SORU 5 YANIT

#Deprem
Tabaklar bile yerinden oynamamıştı... Kahramanmaraştaki gizemli binanın müteahhidi konuştu

Tabaklar bile yerinden oynamamıştı... Kahramanmaraş'taki gizemli binanın müteahhidi konuştu

#Kahramanmaraş
Deprem çantası ayağınıza takılan bir prangadır... Ezber bozan sözler: Enkazda hayat kurtaran çanta değil aldığınız pozisyon

"Deprem çantası ayağınıza takılan bir prangadır..." Ezber bozan sözler: "Enkazda hayat kurtaran çanta değil aldığınız pozisyon"

#Deprem