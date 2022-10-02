Son dakika... MSB duyurdu... Asos operasyonunda en az 23 terörist etkisiz hale getirildi

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Cuma günü Irak'ın kuzeyine gerçekleştirilen Asos operasyonunu detayları ortaya çıkmaya başladı. MSB'den yapılan son açıklamada Asos operasyonunda 23 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklanırken sayının daha da artmasının beklendiğini de vurgulandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kandil’in de güneyinde yer alan bölgeye yapılan harekâtta, uçakların sınır ötesine 140 kilometre girerek 16 hedefi imha ettiğini duyurmuştu.

HEDEFTEKİ PKK’LILAR: Edinilen bilgiye göre, bu hedefler arasında Terör örgütü PKK’nın sözde üst düzey yöneticilerinin toplantı yaptığı bir yer de vuruldu. Teröristlere ait vurulan hedeflerin bazılarında birbiri ardına çoklu patlamalar meydana geldi. Patlayıcıların bulunduğu çok sayıda mağara yerle bir edildi.

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İHA’LAR VE TANKER UÇAKLARI DA: Irak’ın kuzeyindeki Asos’ta yer alan terör yuvalarına yönelik, savaş uçaklarının yanı sıra tanker uçakları, Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçağı ile İHA’ların da görev aldığı hassas şekilde planlanmış bir hava harekâtı icra edildi. Örgütün üst düzey toplantılarının yapıldığı bir yer de vuruldu.

16 HEDEF EŞZAMANLI VURULDU: Barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları, sözde karargâhın bulunduğu 16 hedef tahrip edilirken, harekât emrinin verilmesiyle 10 adet uçak yurt genelindeki 3 farklı üsten kalkarak, Irak sınırından 140 kilometre derinlikteki Asos’ta hedefleri tam isabetle eşzamanlı olarak vurdu.

Diğer harekâtlarda olduğu gibi gerek planlama gerekse icra aşamasında çok hassas davranılan harekâtla sadece teröristler hedef alındı.

EN AZ 23 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

MSB'den gelen açıklama şu şekilde:



"Irak’ın kuzeyinde 140 kilometre derinlikte bulunan Asos bölgesine düzenlenen hava harekâtında ilk belirlemelere göre 23 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiği tespit edildi. Sayının artması bekleniyor."