140 kilometre derinde 10 uçakla teröre darbe

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kandil’in de güneyinde yer alan bölgeye yapılan harekâtta, uçakların sınır ötesine 140 kilometre girerek 16 hedefi imha ettiğini duyurmuştu.

- HEDEFTEKİ PKK’LILAR: Edinilen bilgiye göre, bu hedefler arasında terör örgütü PKK’nın sözde üst düzey yöneticilerinin toplantı yaptığı bir yer de vuruldu. Teröristlere ait vurulan hedeflerin bazılarında birbiri ardına çoklu patlamalar meydana geldi.

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Patlayıcıların bulunduğu çok sayıda mağara yerle bir edildi.

- İHA’LAR VE TANKER UÇAKLARI DA: Irak’ın kuzeyindeki Asos’ta yer alan terör yuvalarına yönelik, savaş uçaklarının yanı sıra tanker uçakları, Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçağı ile İHA’ların da görev aldığı hassas şekilde planlanmış bir hava harekâtı icra edildi.

Örgütün üst düzey toplantılarının yapıldığı bir yer de vuruldu.

- 16 HEDEF EŞZAMANLI VURULDU: Barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları, sözde karargâhın bulunduğu 16 hedef tahrip edilirken, harekât emrinin verilmesiyle 10 adet uçak yurt genelindeki 3 farklı üsten kalkarak, Irak sınırından 140 kilometre derinlikteki Asos’ta hedefleri tam isabetle eşzamanlı olarak vurdu.

Diğer harekâtlarda olduğu gibi gerek planlama gerekse icra aşamasında çok hassas davranılan harekâtla sadece teröristler hedef alındı.