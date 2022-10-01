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140 kilometre derinde 10 uçakla teröre darbe

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#TSK#Asos#Terör
140 kilometre derinde 10 uçakla teröre darbe
Selçuk Böke
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2022 07:00

TSK’nın Asos’taki terör yuvalarına yönelik gerçekleştirdiği hava harekâtının detayları ortaya çıktı.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kandil’in de güneyinde yer alan bölgeye yapılan harekâtta, uçakların sınır ötesine 140 kilometre girerek 16 hedefi imha ettiğini duyurmuştu.

140 kilometre derinde 10 uçakla teröre darbe

- HEDEFTEKİ PKK’LILAR: Edinilen bilgiye göre, bu hedefler arasında terör örgütü PKK’nın sözde üst düzey yöneticilerinin toplantı yaptığı bir yer de vuruldu. Teröristlere ait vurulan hedeflerin bazılarında birbiri ardına çoklu patlamalar meydana geldi.

140 kilometre derinde 10 uçakla teröre darbe

Patlayıcıların bulunduğu çok sayıda mağara yerle bir edildi.

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- İHA’LAR VE TANKER UÇAKLARI DA: Irak’ın kuzeyindeki Asos’ta yer alan terör yuvalarına yönelik, savaş uçaklarının yanı sıra tanker uçakları, Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçağı ile İHA’ların da görev aldığı hassas şekilde planlanmış bir hava harekâtı icra edildi.

140 kilometre derinde 10 uçakla teröre darbe

Örgütün üst düzey toplantılarının yapıldığı bir yer de vuruldu.

- 16 HEDEF EŞZAMANLI VURULDU: Barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları, sözde karargâhın bulunduğu 16 hedef tahrip edilirken, harekât emrinin verilmesiyle 10 adet uçak yurt genelindeki 3 farklı üsten kalkarak, Irak sınırından 140 kilometre derinlikteki Asos’ta hedefleri tam isabetle eşzamanlı olarak vurdu.

140 kilometre derinde 10 uçakla teröre darbe

Diğer harekâtlarda olduğu gibi gerek planlama gerekse icra aşamasında çok hassas davranılan harekâtla sadece teröristler hedef alındı.

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#TSK#Asos#Terör

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