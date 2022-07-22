Irak’a çağrı: Failleri birlikte bulalım

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DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı televizyon programında Dohuk kentinde dokuz sivilin öldüğü saldırıya ilişkin şu açıklamalarda bulundu: “TSK’dan aldığımız bilgiye göre sivillere yönelik herhangi bir saldırımız olmamıştır. İhtiyaç duyulursa yaralıları getirebileceğimizi de söyledik. Bu saldırı ile ilgili Türkiye’yi suçlayıcı, karalayıcı haberler de çıktı. Yaptığımız açıklamada bunu net bir şekilde yalanladık. Daha doğrusu, Türkiye’nin hiçbir zaman sivillere yönelik karşı bir saldırı gerçekleştirmediğini tüm dünya bilir. Uluslararası hukuka uygun bir şekilde biz terörle mücadelemizi sürdürüyoruz. Irak’ı faillerin açığa çıkarılması için işbirliğine davet ediyoruz. Failleri birlikte bulalım.”

Terör örgütlerinin nerede olursa olsun temizlenmesi gerektiğine vurgu yapan Çavuşoğlu, şöyle devam etti: “Türkiye'den temizlemek lazım, Suriye'den temizlemek lazım, Irak'tan temizlemek lazım ve bu terörle mücadelede biz işbirliğine her zaman varız. Özellikle Irak'ta PKK'nın bu ülkeden temizlenmesi veya ülkenin PKK'dan temizlenmesi konusunda işbirliğine de hazırız.

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(Türk ataşeliklerindeki protesto gösterileri) Irak makamları gerekli güvenlik tedbirlerini her yerde aldılar. Onlara da teşekkür ediyoruz. Bir girme teşebbüsü de olmadı. Yapılması gereken, gerek merkezi yönetim gerekse bölgesel yönetim ve Türkiye olarak işbirliği içinde Irak’tan PKK terör örgütünü temizlememiz lazım. Terörle mücadelede terörün olduğu komşu ülkelerle de işbirliği yapmak isteriz, onlardan da bu kararlılığı görmek isteriz.”

ZAHO’DA SALDIRI GERGİNLİĞİ

KUZEY Irak’ın Dohuk vilayetine bağlı Zaho bölgesinde önceki gün bir turistik tesise düzenlenen saldırı sonrasında Irak ve Türkiye arasında gerginlik yaşandı. Tesisin piknik alanına isabet eden dört havan topu ikisi çocuk dokuz kişinin hayatını kaybetmesine, 31 kişinin yaralanmasına neden oldu. Ölenlerin tamamının bölgeye gelen Iraklı turistler olduğu açıklandı. Saldırının ardından Bağdat yönetimi Türkiye’yi suçlarken, ülkede bir gün yas ilan edildi. Türkiye’den ise bölgeye bir saldırı gerçekleştirilmediği açıklaması geldi.

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BAĞDAT’TAN TEPKİ

Saldırının ardından yaptığı ilk açıklamada Türkiye’yi suçlayan Irak Başbakanı Mustafa el Kazımi, topçu atışının ülkenin egemenliğinin açık bir ihlali olduğunu belirtti. Bağdat yönetimi Ankara maslahatgüzarını geri çağırırken, Türkiye’ye de Irak topraklarındaki güçlerini çekmesi çağrısında bulundu. Bir grup protestocu Bağdat’taki Türk Büyükelçiliği önünde gösteri yaptı.

Tepkilere karşılık Dışişleri Bakanlığı’ndan gelen yazılı açıklamada ise “Türkiye sivilleri hedef alan her türlü saldırının karşısındadır. Irak hükümeti yetkililerini hain terör örgütünün söylem ve propagandasının etkisi altında açıklamalar yapmamaya, bu elim hadisenin gerçek faillerinin açığa çıkarılması için işbirliği yapmaya davet ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.