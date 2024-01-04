Irak ve Suriye’nin kuzeyinde son bir haftada 36 terörist etkisiz hâle getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavir Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında şunları söyledi:



TERÖRLE MÜCADELE

“Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; tehditleri kaynağında bertaraf etmeyi öngören dinamik ve proaktif savunma ve güvenlik stratejimiz çerçevesinde başta PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini artan bir baskı ve yoğun bir tempoda sürdürmektedir. Bu kapsamda; Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil, son bir haftada 36 terörist etkisiz hâle getirilmiş, 2023 yılı dâhil etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 2 bin 237’ye ulaşmıştır. Ayrıca, Irak’ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk ve Asos’ta bulunan terör hedeflerine yönelik 29 Aralık’ta icra edilen hava harekâtlarıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 24 hedef başarıyla imha edilmiştir. Azami oranda yerli ve millî mühimmat kullanılan harekâtlarda çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Hedeflerdeki etki kıymetlendirmesi devam etmektedir.

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PENÇE-KİLİT BİLANÇOSU

Terör inlerine tek tek girmeyi sürdüren kahraman Mehmetçik Irak’ın kuzeyinde başarıyla icra edilen Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında; Sağ ele geçirilen bir teröristin verdiği bilgiler doğrultusunda Zap bölgesinde -son dönemde tek seferde ele geçirilen en yüksek silah sayısı olan- 467 adet kullanılmamış AK-47 piyade tüfeği ile birlikte çok sayıda mühimmat ve askerî teçhizat, Yine, arama-tarama faaliyetlerinde tespit edilen mağarada ise piyade ve keskin nişancı tüfekleri, makineli tüfek, bunlara ait çok sayıda mühimmat, el bombaları ile muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Pençe-Kilit Harekâtı’nda bugüne kadar 717 terörist etkisiz hâle getirilmiş, değişik çaplarda toplam 1.887 silah ve 792.545 mühimmat ele geçirilmiş, 2.582 mayın/el yapımı patlayıcı tespit ve imha edilmiş, 849 mağara/sığınak kullanılamaz hâle getirilmiştir.

SURİYE’DEN 30 TACİZ VE SALDIRI

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İstikrarın bir an önce tesis edilmesi, Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşlerinin sağlanması için çalışmalarımızın devam ettiği Suriye’de, harekât alanlarımızda tesis edilen güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik taciz ve saldırı girişimleri meydana gelmektedir. Nitekim, son bir haftada 30 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, anında ve misliyle verilen karşılık ile 27 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Böylece; 01 Ocak 2023’ten itibaren gerçekleştirilen taciz ve saldırı sayısı 526’ya, etkisiz hâle getirilen terörist sayısı ise 1.529’a ulaşmıştır.

HUDUT GÜVENLİĞİ

Yoğun ve etkin tedbirlerle güvenliği sağlanan hudutlarımızda; Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 118 şahıs yakalanmış, 2.113 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece, 2023 yılı başından bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 13.758’e yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 209.402 olmuştur.

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EGEMEN VE BAĞIMSIZ FİLİSTİN BİR AN ÖNCE KURULMALI

Gazze ile ilgili ilk günden bu yana sergilediğimiz insani ve adaletli tutumumuzu bugün de sürdürüyoruz. İsrail’in işgali son bulmadan sorunun çözülemeyeceğini; egemen ve bağımsız Filistin devletinin bir an önce kurulması gerektiğini tekrar ifade ediyoruz.

ENVANTERE GİREN YENİ SİLAH SİSTEMLERİ

Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca çeşitli miktarlarda “Mini Akıllı Mühimmat”, “Elektronik Taarruz Sistemi MİLKAR” ve “Hisar-O Füzesi”nin muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmıştır. “

MONTRÖ’YÜ TARAFSIZLIKLA UYGULUYORUZ

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, İngiltere’nin Ukrayna’ya göndermek istediği mayın avlama gemilerinin İstanbul Boğazı’ndan geçişine izin verildiğine dair iddiaları yalanladı. “Türkiye’nin, Birleşik Krallık tarafından Ukrayna’ya gönderilen mayın avlama gemilerinin boğaz geçişine izin vererek Montrö’ye aykırı davrandığı iddiası kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır” diyen kaynaklar şunları söyledi:“Türkiye savaşın başından beri yaşanan durumu savaş olarak nitelendiren ve fiili tedbir alan ilk ülkedir. Bu doğrultuda Türkiye, 1936 yılından itibaren hassasiyetle uyguladığı Montrö Boğazlar Sözleşmesi uyarınca Boğazlardan savaşan tarafların geçişini durdurmuştur. Bu kapsamda savaşın başından beri Boğazlardan savaşan tarafların bayraklarını taşıyan bir savaş gemisinin geçişine müsaade edilmemiştir. Aynı zamanda Türkiye savaşın başından itibaren tarafsız pozisyonunu muhafaza etmiştir. Bahse konu tarafsız pozisyonumuzu zedeleyecek iddiaları kesinlikle reddetmekteyiz. Huzur denizi olarak anılan Karadeniz’de başından beri barış kıyıdaş ülkelerin, diyalog, huzur ve refah içinde yaşamasından yana olduğumuzu dile getiriyor, mevcut güvenlik dengesinin ‘bölgesel sahiplik ilkesi’ çerçevesinde sürdürülmesi ve şu ana kadar tarafsız, adil ve itidalli şekilde uyguladığımız Montrö Sözleşmesi ile kurulan statükonun korunması gerektiğine inanıyoruz. Bu kapsamda, bölgesel sahiplik ilkesi çerçevesinde; Mayın Avlama gemilerimizin MCM BLACKSEA şemsiyesi altında bir an önce seyir ve eğitimler yapmaya başlamasını sağlamak maksadıyla 10-11 Ocak 2024 tarihinde İstanbul’da bizim ev sahipliğimizde Romanya ve Bulgaristan taraflarının katılımlarıyla MCM BLACK SEA imza töreni gerçekleştirilecektir.

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TUZLA PİYADE OKULU’NDAKİ SON DURUM

Tuzla Piyade Okulu’nda yaşanan olayların ardından adli sürecin devam ettiğini belirten kaynaklar,

Ocak ayı içerisinde Yüksek Disiplin Kurulu’nun kararını vereceğini söyledi.

GÖREVLİ PERSONELİN AKILLI TELEFON KULLANIMI

Bakanlık kaynakları, görevli personelin akıllı telefon kullanımına ilişkin nasıl tedbir alınacağına ilişkin soru üzerine “Çalışmalarımız son aşamaya geldi, ama henüz bununla ilgili emri yayınlamadık. Özellikle operasyon bölgelerine yönelik ciddi tedbirler alınacak” dedi.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ

Memur maaşlarına yapılan zamlar sonrası Bedelli Askerlik ücretine ilişkin son rakamın nasıl olacağıyla ilgili bir soru üzerine MSB kaynakları, “Bilindiği üzere bedelli Askerlik tutarı, daha önce yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlenmiş ve miktar konusundaki belirsizlik ortadan kaldırılmıştı. 2024 yılı ilk altı ayı için bedelli askerlik tutarına ilişkin bilgilendirme “Mali ve Sosyal Haklar” genelgesinin yayımlanmasını müteakip yapılacaktır” açıklamasını yaptı.