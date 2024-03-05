Irak sınırında güven çemberi

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi dün Beştepe’de toplandı. 2.5 saat süren toplantıya başkanlık eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan toplantı sonrası özetle şu açıklamaları yaptı: “Seçim gününe kadar yaklaşık 50 şehrimizde vatandaşlarımızla buluşmayı hedefliyoruz. Bu takvimin yaklaşık yarısını önümüzdeki haftalarda hayata geçireceğiz. Bakanlıklarımız ve kurumlarımız seçimlerin huzur ve güven içinde gerçekleştirilmesi için gereken hazırlıkları yaptılar. Seçim takviminin en sağlıklı şekilde işletilmesi, yargıyla birlikte yürütme olarak bizim görevimizdir. 31 Mart’ın da bir demokrasi şöleni havasında geçmesini sağlamakta kararlıyız. Seçim sonuçlarının şimdiden ülkemize, milletimize ve şehirlerimize hayırlı olmasını diliyorum.

DEPREM BÖLGESİ ÖNCELİKLİ GÜNDEM

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Depremde yıkılan şehirlerin ayağa kaldırılması değişmez gündem maddelerimizden. Yerleşim yerlerini yıkıntılardan önemli ölçüde temizleyerek, geçici barınma alanlarının standardını yükselterek, hayatın normal ritmine kavuşması için çalışmayı sürdürüyoruz. Şimdiye kadar 46 bin konut ve köy evini hak sahiplerine teslim ettik. Nisan ayının başı itibariyle bu rakamı 75 bine çıkarıyoruz. Yılsonuna kadar da 200 bin konutu ve köy evini hak sahiplerine teslim edeceğiz. Kendi evini yapmak isteyenlere, hibesi ve kredisiyle her türlü kolaylığı gösteriyoruz. Amacımız tek bir vatandaşımızın bile mağduriyetine meydan vermeden, hiç kimseye mahcup olmadan bu süreci suhuletle tamamlamaktır.

BU YAZ ÇÖZÜME KAVUŞACAK

Terörle mücadeleyi sınırlarımız içinde ve dışında önümüze çıkan engellere aldırmayarak kararlılıkla devam ettiriyoruz. Irak sınırlarımızı güven altına alacak çemberi tamamlamak üzereyiz. İnşallah bu yazın Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi kalıcı olarak çözüme kavuşturmuş olacağız. Suriye sınırlarımız boyunca 30-40 kilometre derinliğinde bir güvenlik koridoru oluşturma irademiz bakidir. Daha önceki harekâtlarımızla bir kısmını zaten tesis ettiğimiz bu koridordaki boşlukları yeni adımlarla doldurmakta kararlıyız. Bölgedeki herkesi, kendilerine de açıkça söylediğimiz güvenlik stratejimize saygılı olmaya davet ediyoruz. Aksi takdirde ortaya çıkacak gerilimlerin sebebi kendileri olacaktır. Türkiye’yi, güney sınırları boyunca kuracağı bir teröristanla dize getireceğini düşünenlere yeni kâbuslar yaşatacak hazırlıklarımız var. Ülkemizin ve milletimizin terörle mücadele hususundaki kararlılığını hâlâ anlayamamış olanlara bu gerçeği kabul ettirene kadar şartları zorlamaktan geri durmayacağız.”

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İNSANIMIZI DARDA BIRAKMAYIZ

Yaşanan sıkıntıların farkındayız. Geçtiğimiz günlerde emekli maaşlarına şu kadar zam yapacağız diyen muhalefetin nasıl boş konuştuğunu örnekleriyle anlattım. Sözü edilen artışların ülkenin tüm yatırımlarını durdursak eğitim veya sağlık harcamalarının tamamını buraya aktarsak kamu görevlilerine maaş vermesek bile karşılayamıyoruz. Bu demek değil ki çalışanlarımızı ve emeklilerimizi hayat pahalılığını pençesine terk edeceğiz. Tam tersine enflasyonu yenerek, büyümeyi sürdürerek, milli gelirimizi artırarak, devletimizi güçlendirerek her meselemizi çözdüğümüz gibi çalışanlarımızın ve emeklilerimizin gelirlerini de artıracağız.

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SAVUNMA İHRACATI 4.5 KAT ARTTI

Önceki hafta ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştiren beşinci nesil savaş uçağımız KAAN vesilesiyle savunma sanayinde geldiğimiz yer ülkemizde ve dünyada epeyce konuşuldu.

- Savunma sanayinde son 21 yılda, büyük aşamalar kaydeden Türkiye bu sayede sektörde yüzde 20’lerde olan yerlilik oranını yüzde 80’ler üzerine taşımıştır. Öyle ki, 850’yi aşkın yerli savunma sanayi projesi ve 90 milyar dolarlık proje büyüklüğüyle bu alanda kendi kendine yeterliliği en yüksek ülkelerden biri haline geldi.

- Savunma ihracatımızı 10 yılda yaklaşık 4.5 kat arttırdık. Geçtiğimiz yıl 185 ülkeye 230 çeşit savunma sanayii ürünü satarak 5.5 milyar dolarlık ihracat yaptık.

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- TB2, Akıncı, Anka ve Aksungur silahlı insansız hava araçlarımız ile SİHA teknolojisinde dünyada ilk üç ülkesi arasında, SİHA ihracat liginin de zirvesinde yer alıyoruz.

- Bugüne kadar 50 ülkeyle, 770 adet insansız hava aracı için sözleşme imzaladık. Sadece geçtiğimiz yılın İHA ihracat tutarı 1,8 milyar dolardır. 2024 yılının ilk iki ayında savunma ve havacılık sektöründe 633 milyon dolarlık ihracat rakamıyla yeni bir rekor kırdık.

- Kara araçlarında bir dünya markasına dönüşen savunma sanayimiz her kıtadan 40 ayrı ülkeye yaklaşık 4 bin 500 adet 4x4, 6x6 ve 8x8 taktik tekerlekli araç ihracatı yapıldı. Geçtiğimiz yıl kara araçları ihracatımız 500 milyon doları buldu.

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- 11 ülkeye 1500 adet kamikaze drone ihracatı gerçekleştirdik.

- 111 ülkede hafif silahlarımız ve tabancalarımız kullanılıyor.

- Yüksek teknoloji içeren radar sistemlerini tasarım ve üretimi konusunda Türkiye 10 ülkeye yaptığı 40 adet ihracatla, dünyadaki ilk üç ülke arasında yer alıyor.

GAZZE’DE SİYOFAŞİZM AZGINLIĞI

İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü katliama kimlerin yol verdiği, destek sağladığı, seyirci kaldığı hatta içten içe sevindiği ortadadır. Türkiye, Gazze ve Filistin için elinden geleni yapmaktadır, yapmaya devam edecektir. Ancak sorunun çözümü uluslararası düzeyde etkin ve kararlı bir anlayış birliğinin sağlanmasından geçiyor. İslam aleminin tıpkı bir duvarın tuğlaları gibi yekvücut olmasına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuluyor. Bu vahşete engel olması gereken uluslararası kurumların nasıl felç edildiğini, vahşeti sadece duyurmak isteyenlerin bile nasıl baskılandığını siyofaşizm azgınlığının nasıl sınır tanımaz hale geldiğini anlatmaya gerek bile yok.

ERDOĞAN’DAN MİÇOTAKİS’E DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile telefon görüşmesi yaptı. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in doğum gününü tebrik ettiği belirtildi.

ÖZHASEKİ’YE GEÇMİŞ OLSUN

- Bakanlar Kurulu sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı’nın açıklaması öncesinde salonda toplanan bakanlar, bir süre önce gözlerinden operasyon geçiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’ye geçmiş olsun dileklerini iletti.