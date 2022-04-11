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İple bağlı köpeğini peşinden koşturdu! Kendisini böyle savundu

#İstanbul#Trafik#Hayvan Hakları

MALTEPE’de otomobil sürücüsü, aracıyla seyir halindeyken bir yandan da tasmasından tuttuğu köpeğini peşinden koşturdu. Sürücü gözaltına alınırken, o anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi. Sürücünün emniyette verdiği ifadede, köpeği otomobile bindiremediği ve gideceği yerin yakın olduğu için böyle bir yola başvurduğunu söylediği öğrenildi.

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Olay dün öğle saatlerinde Maltepe’de meydana geldi. Bir otomobil sürücüsü, aracıyla seyir halindeyken bir yandan da tasmasından tuttuğu köpeğini peşinden koşturdu. O anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. İhbar üzerine harekete geçen Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sürücünün kimliğini tespit etti.

Ali Rıza B. olduğu belirlenen sürücü gözaltına alındı. Sürücünün emniyette verdiği ifadede, köpeği otomobile bindiremediği ve gideceği yerin yakın olduğu için böyle bir yola başvurduğunu söylediği öğrenildi.

İple bağlı köpeğini peşinden koşturdu Kendisini böyle savundu

Ali Rıza B. alınan ifadesinin ardından serbest bırakılırken, hacizli olduğu öğrenilen otomobil Yedi Emin Otoparkına çekildi.

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#İstanbul#Trafik#Hayvan Hakları

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