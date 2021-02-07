İOKBS sınavı başvuruları ne zaman 2021? MEB bursluluk sınavı takvimini yayınladı!

2021 bursluluk sınavı başvuruları için beklenen açıklama MEB'den geldi. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) Başvuru ve Uygulama Kılavuzu Bakanlık tarafından yayınlandı. İOKBS kılavuzuna göre, bursluluk sınavı başvuru işlemleri 8-26 Şubat tarihlerinde tamamlanacak. MEB takvimine göre, bursluluk sınavı sonuçları ise 18 Haziran'da MEB'in internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

MEB takvimine göre, İOKBS bursluluk sınavı, 25 Nisan 2021'de yurt içi ve yurt dışı sınav merkezlerinde Türkiye saatiyle 10.00'da başlayıp tek oturumda tamamlanacak.

Başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerin müracaatı, okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylanacak.

İOKBS SINAV BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı, "İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) Başvuru ve Uygulama Kılavuzu 2021"i internet sitesinden yayımladı.

Buna göre, 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen sınav, 25 Nisan saat 10.00'da yapılacak. Sınav başvuruları, 8-26 Şubat'ta alınacak.

Sınav giriş yeri ilanı, sınav tarihinden en az 7 gün önce, sonuçlar ise 18 Haziran'da "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

Öğrenciler, kılavuz ve ilgili mevzuata "www.meb.gov.tr" ve "odsgm.meb.gov.tr" adreslerinden ulaşabilecek.

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BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

c. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5’inci, 6’ncı, 7’nci ve 8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9’uncu, 10’uncu ve 11’inci sınıflarında öğrenci olmak,

ç. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/ cezası almamış olmak,

d. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2020 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2021 Mali Yılı için tespit edilen 16.080,00 (onaltıbinseksen) TL’yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2020 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.