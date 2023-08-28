‘İnziva’nızı nasıl alırsınız

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İnternette arama motoruna ‘inziva kampı’ yazdığınızda karşınıza onlarca farklı şirketin, ‘Ruhunuzu dinlendirme ve huzur bulmayı’ vaat eden ilanlarıyla karşılaşıyorsunuz. Bu ilanlarda ‘inziva’nın kişinin kendi iç dünyasına yönelerek dış dünyadan soyutlanması anlamına geldiği vurgulanıyor. Son dönemlerde yayınlanan inziva ve ruhsal arayış temalı popüler diziler de bu kamplara olan ilgiyi arttırdı. Çalışma ve kent yaşamının günlük stresinden bunalan pek çok kişi tarafından ilgi gören bu kamplara katılma koşullarını araştırdık.

EVDE GÜNLÜK 1750 LİRA

İlk olarak, günübirlik yolculuk olarak adlandırılan tek günlük spritüel etkinlik için organizasyon düzenleyen ekiple reklam verdikleri sosyal medya platformu üzerinden iletişime geçtik. Gönderdikleri bilgi notunda, ‘Ev ortamında bir alanı kullanabileceğimiz, organik atıştırmalıklar yiyebileceğimiz ve yapacağımız pratikler için verecekleri rehberlik hizmeti için 1750 TL ödeyeceğimiz’ belirtiliyordu.Yani ilanda bahsedilen inziva kampının mekânı kendi evimiz olacak, şirket de bize 1750 TL karşılığında bu ‘evdeki’ kampta neler yapacağımızı anlatacaktı.

NİYET BOHÇASI

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Bilgi notunda bahsedilen ‘pratikleri’ detaylandırmak için iletişimi sürdürdüğümüzde, etkinliğin açılış çemberi ile başlayacağını ardından niyet bohçası hazırlanacağını söylediler. Programda yer alan diğer etkinlikler için ise evden çıkmamız gerekecekti. Evden çıkıp sakin bir doğa parçası bulacak, orada tarif ettikleri gibi egzersiz ve meditasyon yapacak, sonunda da evde hazırladığımız niyet bohçasını toprağa gömecektik. Sabah 10.30’da başlayıp 16.30’da son bulan bu eğitimi veren kişi kendisini “Bireysel inziva alanı açan bir rehber kadın” olarak adlandırıyordu. İletişim dili ise oldukça mesafesizdi. Bize ismimizle hitap ederek başladığı konuşmasını ‘canım’ diye sürdürüyor, böylece üstten ve samimi bir iletişim kurmaya çalışıyordu.

KADİM ÖĞRETİLER

Diğer seçenek olan iki günlük inziva kampı da bir ekolojik köyde düzenleniyor. Eğer bu kampa katılırsak kadim öğretiler rehberliğinde, hareket etme ve yavaşlama yöntemleri ile içimizdeki ruha ulaşabileceğimiz iddia ediliyor. Buradaki eğitimler bir pilates eğitmeni tarafından veriliyor. Organizasyon ekibi ile iletişime geçtiğimizde inziva kampına sabah, öğlen ve akşam yemekleriyle 2 gece konaklamanın dahil olduğunu ve 4 bin 500 TL ödememiz gerektiğini öğreniyoruz. Bilgilendirme mesajından 15 dakika sonra arayıp katılım durumumuzun olup olmayacağını soruyorlar.

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11 BİN LİRAYA SEVGİNİN ÖZÜNÜ KEŞFET

“Daha iyi bir sen için neler mümkün?” diye soran başka bir inziva kampı ise 4 gün sürüyor. Varoluşun, egonun, ıstırabın, sevginin ve neşenin özünü keşfetme kampı olarak tanımlanıyor. Dört günlük nefes, yoga, farkındalık çalışmaları ve meditasyonlardan oluşan yoğun program Ege Bölgesi’nde denize yakın bir tesiste düzenleniyor. 4 gece konaklamalı bu programdan yararlanmak istediğimizde fiyatın 11 bin TL olduğunu öğreniyoruz. Bu kampın diğerlerinden farkı ise katılımcılara sertifika vermeleri.





ÇİFTLERE SPİRİTÜEL KAMP

Fethiye’de bulunan başka bir KAMP alanı sadece inziva hizmeti sunuyor. Kişisel kamplar, çiftler için inziva kampları, spiritüel, wellness, macera, dijital detoks, mindfullness, doğa kampı ve detoks inzivaları gibi birçok seçenek bulunuyor. Ancak inzivaların yanı sıra açık hava voleybol sahası, masa tenisi, futbol sahası, orman, mini çocuk oyun alanı, masaj alanı, sinema odası, trekking ve yürüyüş parkurları, ekolojik meyve ve sebze bahçesi gibi olanaklar da kamp alanında sunuluyor. Burada inzivaya çekilmenin fiyatı ise döneme ve kampın çeşidine göre değişiyor.

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ARİF VERİMLİ: TERAPİ NİYETİNE İSTİRAHAT

Bu tür kampları müşteri olarak değil ama mesleği gereği yakından takip eden bir isim olan Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli, buralarda bilimsel dayanağı olmayan yöntemlerle insanların manipüle edildiğini düşünüyor. Prof.Dr. Verimli’ye göre bu kamplar ve etkinlikler ‘terapi’ adı altında yapılan sosyal aktiviteler. “Önce insanları manipüle ediyorlar. Ardından ikna ederek istirahat etmelerine olanak sağlıyorlar” diyen Verimli şöyle konuşuyor:

İKNASI KOLAY GRUP

“Hiçbiri bilimsel ya da bilimsel dayanağı olan çalışmalar değil. Her biri farklı bir akımdan esinleniyor. Biri yogadan, diğeri Taoizimden etkileniyor. Hepsinin farklı bir çıkış noktası var ama artık ipin ucu kaçtı. Çok fazla ve ne olduğu bilinmeyen etkinlik mevcut. Biz de hoş karşılamıyoruz. Arz-talep meselesine gelince bu çalışmalar ABD gibi gelişmiş ülkelerde de var ama oraların kendine özgü bir sosyal sistemi var. Vergisini verdiği sürece istediği şeyleri yapabiliyorlar. Nüfusu 16 milyon olduğu söylenen bir şehirde yaşıyoruz. Bu rakamın yüzde 5’i 800 bin kişi eder. Bu oran da doğrudan telkine yatkın kesimi gösterir. Yani ikna edilmesi çok kolaydır. Bunu çok safiyane yapanlar da var ama bilimsel bir doğrusu yok. Talep ettikleri paralar da az değil. Bunun önüne geçmek kolay değil. Ancak uzun vadede bilimsel aklı daha fazla kullanan bir toplum olabilirsek belki daha sağlam adımlar atabiliriz.”