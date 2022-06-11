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'İntikam, intikam' diye bağırarak 7 iş yerinin camlarını kırdı

#Zonguldak #Ereğli#Taşlı Saldırı
İntikam, intikam diye bağırarak 7 iş yerinin camlarını kırdı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Ümit K. (20), "İntikam" diye bağırarak yerden aldığı taşlarla 7 iş yerinin camını kırdı. Ümit K., polis ekiplerince yakalanırken, iş yerlerine taşlı saldırı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, saat 05.30 sıralarında, Müftü Mahallesi Meydanbaşı Caddesi ile Devrim Bulvarı'nda meydana geldi. Ümit K., iş yerleri kapalı olduğu sırada "İntikam, intikam" diye bağırarak yerden aldığı taş ve demirleri camlara attı. Ümit K., 7 iş yerinin camlarını taşla kırarken, çevredekiler de polis ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Camları kıran Ümit K., Orhanlar Mahallesi Bozhane mevkisinde yakanarak, gözaltına aldı.

İntikam, intikam diye bağırarak 7 iş yerinin camlarını kırdı

İş yeri sahibi Burak Taşdemir, "Güvenlik kamerası görüntülerinde dükkana doğru demir atıyor ardından 3 tane taş atıyor ve aşağı caddeye doğru her yeri yıka yıka gidiyor. Camın önündeki tezgahta bulunan bütün aksesuarlar zarar görüyor. Yaklaşık 6 bin lira zararımız var" diye konuştu.

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#Zonguldak #Ereğli#Taşlı Saldırı

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