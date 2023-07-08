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İntihardan vazgeçen Tunuslu mahsur kaldı! Ekipler seferber oldu: Böyle kurtarıldı

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#Bahçelievler#İntihar Girişimi#Mahsur
İntihardan vazgeçen Tunuslu mahsur kaldı Ekipler seferber oldu: Böyle kurtarıldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2023 12:31

İstanbul Bahçelievler'de intihar girişiminde bulunan Tunuslu Radhouane Tayarı (33) intihardan vazgeçti ancak üçüncü katın balkon kenarında mahsur kaldı. Tayarı'yı kurtarmak için itfaiye seferber oldu. Açılan brandaya atlayan Tayarı gözaltına alındı.

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Olay, dün saat 17.00 sıralarında Şirinevler'de bulunan 5 katlı binanın dördüncü katında oturan Tunuslu Radhouane Tayarı, uzun süredir ilişkisi olmadığını söyleyerek balkon kenarından aşağıya sarktı. Pişman olan Tayarı bu kez kurtarılmayı bekledi. Dengesini kaybeden Tayarı 3. katta asılı kaldı.

İntihardan vazgeçen Tunuslu mahsur kaldı Ekipler seferber oldu: Böyle kurtarıldı


Ev arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, branda açarak Tayarı'yı aşağı atlamaya ikna etmeye çalıştı. Tayarı, brandaya atladıktan sonra ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yara almadan kurtulan Radhouane Tayarı'nın, polis merkezine götürülerek ifadesi alındı. Tayarı, ifadesinde uzun süredir sevgilisinin olmadığından öfkelendiğini ve bu yüzden intihar etmek istediğini dile getirdi.

İntihardan vazgeçen Tunuslu mahsur kaldı Ekipler seferber oldu: Böyle kurtarıldı

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“DOĞAL GAZ BORUSUNA TUTUNUYORDU"

Görgü tanıklarından Ahmet Nalçacı, "Evde oturuyorduk, bir kargaşa gürültü oldu, dışarı çıktığımızda 4. kattan birisi aşağıya atlamaya kalkıyordu. İçeride sanırım tartışmış bir arkadaşıyla. Oradan 3. kata gelmiş. Doğal gaz borusuna tutunuyordu. Sonra ekiplere haber ettik. İtfaiyeye haber verdik. İtfaiye geldi. Aldılar ikisini de götürdüler." dedi.

İntihardan vazgeçen Tunuslu mahsur kaldı Ekipler seferber oldu: Böyle kurtarıldı

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#Bahçelievler#İntihar Girişimi#Mahsur

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