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Interpol kırmızı bültenle arıyordu, İzmir'de yakalandı

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#Kırmızı Bülten#İzmir#İnterpol
Interpol kırmızı bültenle arıyordu, İzmirde yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2024 08:57

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Kazakistan uyruklu O.O., İzmir'de yakalandı.

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı. Interpol Daire Başkanlığı'nca, 'Uluslararası organize suç örgütüne üye olma- kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' ve 'yolsuzluk' suçlarından kırmızı bültenle aranan Kazakistan uyruklu O.O.'nun İzmir'de olduğu tespit edildi. Kazakistan'da uluslararası alanda birçok suça karıştığı ve kılık değiştirdiği tespit edilen şüphelinin bulunabileceği değerlendirilen 2 ayrı adrese eş zamanlı dün operasyon düzenlendi.

O.O., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken; sınır dışı işlemlerine devam edildiği kaydedildi.

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#Kırmızı Bülten#İzmir#İnterpol

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