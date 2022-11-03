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İnternetten akılalmaz dolandırıcılık! Matkap yerine üzerindeki tişörtü çıkarıp göndermişler

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#İnternet#Alışveriş#Adana
İnternetten akılalmaz dolandırıcılık Matkap yerine üzerindeki tişörtü çıkarıp göndermişler
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2022 10:06

Hackledikleri e-ticaret sitesi üzerinden 15 milyon liralık vurgun yapan suç örgütü üyelerinden birinin, 700 liraya matkap satın alan bir mağdura, üzerindeki tişörtü çıkarıp kargolayarak gönderdiği ortaya çıktı. Ayrıca örgütün, kendilerine banka hesabı sağlayan kişilere ‘Fedai’ dediği ve asgari ücret tutarında maaş ödediği öğrenildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, liderliğini O.B. ile H.A.’nın yaptığı bir suç örgütünün, web tasarımcı O.Ç.’nin hacklediği e-ticaret sitesi üzerinden alışveriş yapmak isteyen 500’e yakın mağduru, kendi oluşturdukları sahte ödeme sitesine yönlendirip, 15 milyon lira dolandırdıklarını belirledi. Dolandırdıkları paraları kripto para borsasında akladıkları tespit edilen suç örgütüne yönelik 21 Ekim’de düzenlenen şafak operasyonunda 114 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda çok sayıda banka hesap kartı, cep telefonu, hard disk, ziynet eşyası ve ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, şüphelilerin kripto cüzdanlarındaki 6 milyon TL’ye de el konuldu. Adliyeye sevk edilen, aralarında O.B., H.A. ve O.Ç.’nin de bulunduğu 17 şüpheli tutuklanırken, 37 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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HESAP SAHİPLERİNE ASGARİ ÜCRET

Örgütün, kendilerine banka hesabı sağlayan kişilere ‘Fedai’ dediği ve asgari ücret tutarında maaş ödediği ortaya çıktı. Ayrıca şüphelilerin, teknik takipte polise yakalanmamak için birbirlerine ‘kartal’, ‘mumcu’, ‘pablo’ ve ‘teko’ gibi kod isimleri taktığı, telefon görüşmelerinde bu şekilde seslendikleri bildirildi.

MATKAP YERİNE TİŞÖRT GÖNDERMİŞLER

Örgütün e-ticaret sitesinde yayınladıkları ilanların sahte olduğu belirlendi. Şüphelilerin, 700 liraya matkap ilanı verdiği, parayı aldıktan sonra ürünü göndermedikleri belirtildi. Bir mağdurun mesaj göndermesi üzerine de şüphelilerden birinin üzerindeki tişörtü çıkarıp paketleyerek, kargoya verip gönderdiği ifade edildi.

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#İnternet#Alışveriş#Adana

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