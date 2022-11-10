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İnternet sitesi kurup 850 bin TL dolandırdılar

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#Batman#Dolandırıcılık#Paravan Şirket
İnternet sitesi kurup 850 bin TL dolandırdılar
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2022 18:18

Batman’da oluşturdukları internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından piyasa fiyatının altında ürün ilanları vererek 384 kişiyi 850 bin TL dolandırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

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Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, oluşturdukları internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden piyasa fiyatının altında ürün ilanları vererek dolandırıcılık yapıldığı ve çok sayıda kişinin mağdur edildiğini tespit etti.

384 KİŞİYİ DOLANDIRDILAR

Paravan şirket banka hesapları kullanarak ülke genelinde 384 kişiyi 850 bin TL dolandırdığı saptanan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramada, şüphelilere ait cep telefonları, banka kartları, paravan şirketlere ait pos cihazları, sim kartlar ve çok sayıda doküman ele geçirildi. Ayrıca dolandırıcılık suçundan elden edilen 316 bin 102 TL’ye de el konuldu.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler H.Ç., S.A. ve F.T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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#Batman#Dolandırıcılık#Paravan Şirket

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