İnsülin iğnesi yerine çikolata

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Avustralya Sydney Üniversitesi ve Norveç Arktik Üniversitesi’nden bilim insanlarının ortak çalışmasıyla, yenilebilir insülin geliştirildi. Nature Nanotechnology dergisinde yayımlanan araştırmayla, kapsül formunda ya da “bir parça çikolatanın” içine yerleştirirerek vücuda insülin almak mümkün olabilir.

NANO TAŞIYICILAR KULLANILDI

İnsülinin midede parçalanarak vücudun ihtiyaç duyulan bölgelerine ulaşmaması sebebiyle bugüne dek hap formu üretilemedi. Araştırmacılar, bu problemi ortadan kaldırmak için insülini enzimlere dayanıklı şekilde kapsülleyerek, mikroskopla dahi görülmeyecek kadar küçük nano-taşıyıcılara yerleştirdi. Böylece, bir parça çikolata ya da hap formunda ağızdan alınan insülinin midede parçalanmadan vücuda dağılması sağlandı. Yenilebilir insülinin ilk olarak hayvanlarda denendiğini belirten araştırmacılar, 2025’ten itibaren insanlı deneylere geçeceklerini açıkladı. Dünya çapında yaklaşık 425 milyon diyabet hastası var. Bunlardan yaklaşık 75 milyonu her gün kendilerine insülin enjekte ediyor.