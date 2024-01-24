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İnsülin iğnesi yerine çikolata

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#İnsülin İğnesi#Şeker Hastalığı#Avustralya
İnsülin iğnesi yerine çikolata
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2024 07:00

Dünyada milyonlarca şeker hastasının kullandığı insülin iğneleri tarihe karışabilir. Norveç ve Avustralya bilim insanları tarafından yürütülen ortak çalışmayla, bir parça çikolatanın içerisine yerleştirilebilecek insülin üretildi.

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Avustralya Sydney Üniversitesi ve Norveç Arktik Üniversitesi’nden bilim insanlarının ortak çalışmasıyla, yenilebilir insülin geliştirildi. Nature Nanotechnology dergisinde yayımlanan araştırmayla, kapsül formunda ya da “bir parça çikolatanın” içine yerleştirirerek vücuda insülin almak mümkün olabilir.

İnsülin iğnesi yerine çikolata

NANO TAŞIYICILAR KULLANILDI

İnsülinin midede parçalanarak vücudun ihtiyaç duyulan bölgelerine ulaşmaması sebebiyle bugüne dek hap formu üretilemedi. Araştırmacılar, bu problemi ortadan kaldırmak için insülini enzimlere dayanıklı şekilde kapsülleyerek, mikroskopla dahi görülmeyecek kadar küçük nano-taşıyıcılara yerleştirdi. Böylece, bir parça çikolata ya da hap formunda ağızdan alınan insülinin midede parçalanmadan vücuda dağılması sağlandı. Yenilebilir insülinin ilk olarak hayvanlarda denendiğini belirten araştırmacılar, 2025’ten itibaren insanlı deneylere geçeceklerini açıkladı. Dünya çapında yaklaşık 425 milyon diyabet hastası var. Bunlardan yaklaşık 75 milyonu her gün kendilerine insülin enjekte ediyor. 

 

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#İnsülin İğnesi#Şeker Hastalığı#Avustralya

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