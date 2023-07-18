‘İnsanlık koridoru’ için  temas bitmedi

Haberin Devamı

KAZAN-KAZAN ANLAYIŞIYLA

“Bu sene hem Katar hem de Birleşik Arap Emirlikleri’yle diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 50’nci yıl dönümünü kutluyoruz. Suudi Arabistan’la diplomatik ilişkilerimiz de malum 1929 yılında tesis edilmişti. İlişkilerimizin dayandığı sağlam temelleri geniş bir işbirliği alanına yaymayı arzu ediyoruz. Ziyaretlerimiz esnasında öncelikli gündemimiz bu ülkelerle önümüzdeki dönemde yürüteceğimiz ortak yatırım ve ticari faaliyetler olacak. Kazan-kazan anlayışıyla neler yapabileceğimizi değerlendireceğiz.

TİCARET HACMİ 22 MİLYAR DOLAR

Körfez ülkeleriyle ikili ticaret hacmimiz son 29 yılda bir 1,6 milyar dolardan 22 milyar dolara yükseldi. Düzenlenecek iş forumlarıyla bu rakamı çok daha ileriye taşımanın yollarını arayacağız. Özellikle İslam dünyasında yaşanan krizler Türkiye ve Körfez ülkeleri arasında yakın istişare ve işbirliğini gerekli kılıyor. Ziyaretlerimiz esnasında kardeş ülkelere nasıl yardımcı olacağımızı da enine boyuna konuşma fırsatı bulacağız.

Haberin Devamı

33 MİLYON TONDAN FAZLA TAHIL

Biliyorsunuz Rusya, Ukrayna arasındaki çatışmaların daha fazla yıkıma gözyaşı ve drama yol açmaması için yoğun çaba harcıyoruz. İlk günden itibaren savaşın kazananı, barışın kaybedeni olmaz diyoruz. Birinci yılına girmek üzere olduğumuz Karadeniz girişimi, insani mülahazaların çatışma dinamiklerine galebe çaldığını ispatlayan bir projedir. Bu girişim önemli bir diplomatik başarı olarak şimdiden tarihe geçmiştir. Girişim sayesinde dünya piyasalarına 33 milyon tondan fazla tahıl ürünü sevk edildi. Böylece gelir seviyesi düşük birçok ülkenin gıda krizine sürüklenmesinin önüne geçildi. Karadeniz girişiminin devam etmesine atfettiğimiz önemi farklı vesilelerle dile getirdik. Bu amaçla diplomatik gayretlerimizi son günlerde yoğunlaştırdık.

DÖNÜŞTE PUTİN’LE GÖRÜŞECEĞİM

Girişimin bu noktaya gelmesine katkıda bulunan ilgili tüm taraflara tekrar teşekkür ediyorum. Bugün yapılan açıklamaya rağmen Rusya Federasyonu Devlet Başkanı dostum Putin’in bu insani köprünün devamını istediğine inanıyorum. Ve bu arada Dışişleri Bakanım muhatabıyla görüşmelerini yapacak. Seyahatten döner dönmez Sayın Putin’le ben de görüşmelerimi yapacağım. Kendisiyle ağustos ayında ülkemizde bir araya geldiğimizde tüm bu hususları görüşme fırsatını da bulacağız. Ayrıca Rus tahıl ve gübresinin sevkini istişare edeceğiz. İstanbul’da tahıl koridoruyla ilgili çalışmaları yürüten bir heyet var. Fakat biz bugün gerek Dışişleri Bakanım muhatabıyla bir görüşme yapacak ve bu görüşmeyle birlikte temenni ediyorum ki süratle bir mesafe alırız ve aralık vermeden yolumuza devam ederiz. Belki bu arada bizler ağustosu beklemeden Sayın Putin’le de bir telefon görüşmesiyle adımlarımızı atarız.”

Haberin Devamı

BOTAŞ’I SATMIYORUZ

- Erdoğan “Yatırımlar konusunda çeşitli anlaşmalar da bekliyor muyuz” sorusunu yanıtlarken şöyle konuştu:

“Bu ziyaretin iki ana başlığı var. Bir yatırımlar boyutu var. Bir diğeri de finans boyutu var. Ve her ikisinden de tabii umudumuz çok çok var. Hem oralarda hem ülkemizde yatırımlar söz konusu. Bu konuda gerek Cevdet Bey’in gerek Mehmet Bey’in birlikte yapmış olduğu ziyarette bunun sinyallerini aldık ve inşallah bu yaptığımız ziyaret bu sinyallerin devamı olacaktır. Bildiğiniz gibi şu anda Mehmet Bey Hindistan’da maliye hazine bakanları toplantısına, Merkez Bankası Başkanı’yla beraber katıldılar ve oradan Suud’taki katılıma veyahut da Katar’a kendisi de yetişecek. Orada beraber devam edeceğiz. Ve bu konularla ilgili olarak tabii şu anda savunma sanayiinde bunun yanında altyapı, üstyapı yatırımlarında bu üç ülkeye Türkiye’nin ciddi bir yatırım imkânı olacak. Ve bu ziyaretlerimizde bunu görüyorum ama bunun yanında da bu ülkelerin Türkiye’den belli asetleri satın alma durumları da olacak. Ama bazı cambazların söylediği gibi yok BOTAŞ’ı satıyorlar, şu oluyor, bu oluyor. Böyle bir şey yok. Biz neyin satılacağı, hani neyin satılmayacağı çok iyi biliriz. Ve 21 yıldır bu tecrübeyle hamdolsun bugünlere geldik. Bundan sonra da yine aynı tecrübeyle yolumuza devam edeceğiz.”

Haberin Devamı

SURİYE KONUSUNDA ‘KAPI AÇIK’

- Konuşmasında Suriye ile normalleşme sürecine de değinen Erdoğan şunları söyledi: “Bizim Suriye’yle kapıyı kapama gibi bir durumumuz söz konusu değil. Kapı açık. Bu dörtlü zirvelerle ilgili de biz yine hem bu dörtlü zirveler yapılsın ama biz Beşşar Esad’la da görüşme noktasında kapalı değiliz. Görüşürüz. Bütün mesele onların bize yaklaşım tarzı önemli. Şu anda tabii Suriye’de Esad maalesef Türkiye’nin Kuzey Suriye’den çıkmasını istiyor. Böyle bir şey olamaz. Çünkü biz orada terörle mücadele ediyoruz. Sınırlarımızdaki teröristlerle mücadele ediyoruz. Yani sınırlarımızda bu teröristler varken nasıl çıkarız? Devamlı oradan tehdit altında olan bir Türkiye var. Aynı ifadeyi farklı ülkelere kullanabiliyor mu? Kullanamıyor. Onun için de adil yaklaşım arıyoruz. Bu adil yaklaşım olduktan sonra mesele yok. Bunların hepsi aşarız.”

Haberin Devamı

BU YIL 88 BİN KİŞİ HACCA GİDEBİLDİ

Bölgemizin en önemli ülkelerinden biri olan Suudi Arabistan, ticaret, yatırımlar, müteahhitlik hizmetleri gibi alanlarda özel bir konuma sahip. Müteahhitlerimizin son 20 yılda Suudi Arabistan’da üstlendiği projelerin toplam rakamı yaklaşık 25 milyar dolardır. Suudi Arabistan’ın büyük çaplı projelerinde Türk firmalarının daha fazla rol oynamasını arzu ediyoruz. Bu sene COVID-19 salgınından sonra hac ibadeti yeniden hiçbir kısıtlama olmadan yapılabildi. Ve son olarak Diyanet İşleri Başkanı’ndan da aldığım rakamla 88 bin hacımız bu yıl hacca gidebildi. Suudi Arabistan makamlarının depremzede vatandaşlarımızın hac farizasını yerine getirebilmeleri için ülkemize ilave kota sağladığı gibi organizasyondaki başarısı sebebiyle de Diyanet İşleri Başkanlığımız orada ödül almaya hak kazandı. Kendilerine verdikleri ilave kota için müteşekkir olduğumuzu tekrar ifade etmek istiyorum.

Haberin Devamı

YENİ YANGIN SÖNDÜRME UÇAKLARI

- Devam eden orman yangınlarıyla ilgili de Erdoğan yeni söndürme uçakları alınacağını açıkladı: “Bu arada maalesef yangınlar ülkemizi şu anda yine sarmış durumda. İşte dün itibariyle ağırlıklı olarak gerek Muğla gerek Mersin gerek Çanakkale bütün buralarda 5 ayrı noktada yangınlar oldu. Ve bunlar büyük oranda kontrol altına alındı. Ve ben İçişleri Bakanımla, Orman Bakanımla görüşmelerimi yaptım. Onlar da yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Helikopterlerimiz, uçaklarımız hepsi yoğun çalışma içerisinde. Kontrol altına alma, soğutma, bu çalışmalarını devam ettiriyorlar. Bütün bunların yanında ayrıca yine Rusya’yla görüşme yapıp onlardan özellikle Antonov, bu yangın söndürmeyle ilgili büyük gövdeli uçaklardan temin etme yoluna gideceğiz.”

DEPREM BÖLGESİNDE ÇADIR KALMAYACAK

- “(Deprem bölgesine yeni yardım ve yatırımların gündeme gelmesi bekleniyor mu): “Bu ziyaretlerimizde özellikle gerek konteyner noktasında başta Katar olmak üzere çok bize konteyner desteği verdiler. Ve bu konteynerleri de bizler deprem bölgelerine taksim ettik. Buralara yerleştirdik. Ve şimdi de son olarak bir hafta öncesine göre bizde de 80 bin çadır vardı. Şimdi de bu 80 bin çadırı tamamen kaldırıp onların yerlerine de konteyner yerleştirme çalışmalarını inşallah başlatıyoruz. Ve bu konuyla ilgili gerek yerli gerek ithal burada Kızılay’ımızı da devreye sokmak suretiyle inşallah tamamıyla çadırların yerlerine konteyner yerleştirelim diyoruz. Tabii kalıcı konutların inşası, köy konutlarının inşası bir taraftan devam ediyor. Ama biz öyle de olsa, böyle de olsa hiç olmazsa diyoruz konteynerlerle çadırları değiştirelim. Artık çadır bu bölgelerde kalmasın.”

ÜÇ ÜLKEYE HEDİYE TOGG

- Erdoğan Körfez ziyareti için “Bu üç ülkeyi ziyaretimizde ayrıca Türkiye’nin gurur kaynağı olan elektrikli otomobilimiz TOGG’un muhataplarımıza hediye olarak verilmesi teşkil edecek” dedi. Erdoğan Abu Dabi’deki temaslarının ardından Kıbrıs Barış Harekatı’nın 49. yıldönümü dolayısıyla düzenlenecek 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine katılmak üzere Lefkoşa’ya geçeceğini söyledi. Erdoğan “Ziyaretim vesilesiyle Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar’la bir araya gelerek Türkiye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilişkilerinin daha da güçlendirilmesi amacıyla atılacak adımları ele alacağız. Ercan Havalimanı’nın yeni terminal ve pistinin açılışını gerçekleştireceğiz” dedi.

İLK ZİYARET CİDDE’YE

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Körfez turunun ilk durağı Suudi Arabistan’ın Cidde şehrinde, Veliaht Prens Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Körfez turu dün Suudi Arabistan ziyaretiyle başladı. Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, AK Parti yetkilileri ve milletvekillerinin de bulunduğu heyet dün Cidde’ye gitti. Erdoğan, Cidde temasları kapsamında Al Salam Sarayı’nda resmi törenle karşılanırken Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile heyetler arası ve baş başa görüşmelere katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan onuruna resmi akşam yemeği de verildi.

Tayyip Erdoğan - Muhammed bin Selman