İnsan hakları için 9 amaç 11 ilke

İşte bazıları:

- GIDA GÜVENLİĞİ: Gıda güvenliğiyle ilgili yeni bir yol haritası oluşturulacak. Risk değerlendirmeleri yapılarak güvenli gıda arzını temin etmek ve kamuoyunu bilgilendirebilmek için tüketici örgütleri temsilcilerinin de bulunduğu bağımsız kurumsal bir yapı kurulacak.

- YATIRIMCININ HAKLARI: AB ile başlayan yeni dönemle beraber uluslararası yatırımcıların Türkiye’deki haklarının da anlatılması planlanıyor. Bu kapsamda, uluslararası yatırımcılar ve yabancı bireylere, hakları ile Türk hukuk sistemini anlatan yazılı ve görsel materyaller kendi dillerinde hazırlanarak erişimlerine sunulacak.

- UZUN İŞ DAVALARINA SON: Vatandaşların iş davalarının uzun sürmesi nedeniyle en çok şikâyet ettiği konuya da neşter geliyor. İş davalarında hakimlerin Sosyal Güvenlik Kurumu’nun tüm kayıtlarına bilişim sistemi üzerinden erişebilmesi suretiyle davaların daha hızlı sonuçlandırılmasının sağlanması hedefleniyor.

- TOPLANMA HAKKI: Toplantı yürüyüş hakkının güçlendirilmesi amacıyla ilgili mevzuat ve uygulama uluslararası standartlar dikkate alınarak gözden geçirilecek. Sivil toplum kuruluşlarıyla periyodik görüşmeler yapılacak ve çalışmalarında kolaylık sağlanacak.