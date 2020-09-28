İnşaat tamam sıra akustikte

İstanbul’un simge binalarından biri olan Atatürk Kültür Merkezi 1969 yılında açıldı. Mimarı Hayati Tabanlıoğlu binada dönemin mimarı izlerini yansıtmıştı. O zamanlar dünyanın en büyük dördüncü sanat merkeziydi. 1970 yılında çıkan bir yangında kül oldu. Onarımı 1977 yılında tamamlanabildi. 2008 yılına kadar da sanatseverlere aralıksız hizmet etti. Ancak yıllar içinde yorulmuştu. 2008 yılında depreme dayanıksız olduğu için sahne perdelerini indirdi. Güçlendirme çalışmaları da yarım kaldı. Hakkında yıkım kararı çıkartıldı. 2018’e kadar bir hayalet gibi yeniden eski canlı günlerine dönmeyi bekledi.

Yeni AKM projesini Hayati Tabanlıoğlu’nun kendi gibi ünlü bir mimar olan oğlu Murat Tabanlıoğlu çizdi. Babasının eseri olan AKM gibi dikkat çekici bir yapı olmasını, çevre ile bütünleşmesini istiyordu. Hemen girişinde küre şeklinde bir oditoryumu olan proje çok beğenildi. Üstelik sadece sahne sanatlarına değil, sanatçılar sokağıyla neredeyse tüm sanat dallarına ev sahipliği yapacaktı.

SOSYAL MESAFELİ ÇALIŞMA

AKM binası 2018 yılında yıkıldı. Yeni AKM projesinin temelini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 10 Şubat 2019’da düzenlenen törenle attı. 95 bin 596 metrekare kapalı alana sahip, 5 ayrı bloktan oluşan binanın inşaatı hızlı başlasa da koronavirüs salgınıyla yavaşlamak zorunda kaldı. İşçi sayısı azaltıldı, işçiler sosyal mesafe kurallarına uyarak çalıştı. AKM’nin kaba inşaatı geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Çalışmalarda şu anda akustik duvarlar, asma tavanlar, giydirmeler gibi içerde yapılacak işlere yoğunlaşılmış durumda.

YENİ AKM’DE NELER VAR

YENİ Atatürk Kültür Merkezi Projesi 95 bin 596 metrekare kapalı alandan oluşuyor. Projede 2 bin 40 kişilik opera salonu, ayrıca 827 kişilik tiyatro, konferans salonları, oda tiyatro salonları, sahne makyaj ve kulis odaları, fuaye alanları, atölye ve depo alanları, bale çalışma salonu, solist ve orkestra sergi salonları, kayıt stüdyoları, prova salonları, sanat galerileri ve sergi salonları, kitap kafeler, toplantı odaları idari ofisler ve 435 araçlık kapalı otopark bulunuyor.