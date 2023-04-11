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İnşaat kazısında bulunan lahdin içindeki 4 çömlek müzede açıldı

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#Afyonkarahisar#Dinar#Lahit
İnşaat kazısında bulunan lahdin içindeki 4 çömlek müzede açıldı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2023 17:55

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde inşaat kazısı sırasında bulunan lahit, korumaya alındı. Lahdin içinden çıkan 'urne' olarak tabir edilen 4 çömlek kül kabı Müze Müdürlüğü'ne getirilerek arsa sahipleri nezaretinde açıldı. MS 1’inci ve 2’nci yüzyıla ait olduğu belirlenen çömleklerin içinden insan kemikleri çıktı.

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Dinar ilçesi İncirli Mahallesi'nde geçen hafta yapılan inşaat çalışmaları sırasında iş makinesinin operatörünün dikkati sayesinde lahit bulundu. Önce güvenlik güçlerine ardından da Afyonkarahisar Arkeoloji Müze Müdürlüğü'ne bilgi verildi. Müze Müdürlüğü ekiplerinin detaylı çalışmasında eserin, MS 1’inci ve 2’nci yüzyıla ait Roma dönemi eseri olduğu tespit edildi. Lahdin içinden ise 'urne' adı verilen 4 çömlek kül kabı çıktı. Lahit bölgede koruma altına alınırken, çömlekler Müze Müdürlüğü'ne getirildi. Müze Müdürlüğü'nde inşaatın yapıldığı arsanın sahipleri ve avukat nezaretinde çömleklerin kapakları açılarak içinde ne olduğu gösterildi. Çömleklerin içinden insan kemikleri çıktı.

İnşaatı yapan firmanın genel müdürü Aytaç Çakır, hafriyat kazısı yapıldığı sırada bir parçaya rastlandığını söyledi. Çıkan parçayı oynatmadan direkt kolluk kuvvetlerine haber verdiklerini aktaran Çakır, "Daha sonrasında Müze Müdürlüğü gelerek gerekli tertibatı aldı ve lahdin çevresini korumaya alarak işlemlerini gerçekleştirdi" dedi.

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#Afyonkarahisar#Dinar#Lahit

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