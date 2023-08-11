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İnşaat kazısı sırasında 7 katlı binada kayma oldu: 32 daireli bina tahliye edildi

Güncelleme Tarihi:

#Küçükçekmece#Bina#İnşaat Kazısı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2023 16:15

İstanbul Küçükçekmece'de bir inşaatın temel kazısı sırasında bitişiğindeki 7 katlı bir binada kayma meydana geldi. Küçükçekmece Belediye ekipleri 32 daireli binayı tamamen tahliye etti. Bir bina sakini, "Geldik binamız kaymış, 32 daire var bu binada herkes dışarda kaldı" diye konuştu.

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Kanarya Mahallesi'nde saat 12.30 sıralarında bir inşaatın temel kazısı sıralarında bitişiğinde bulunan 7 katlı binada kayma meydana geldi. Bina sakinleri dışarı çıkarken olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Küçükçekmece Belediye ekipleri binayı tamamen tahliye etti.

Bina sakini Ali Dilekoğlu, "İnşaatın başlamasıyla beraber toprak kayması oldu. Binada herhangi bir hasar yok toprak kaymasıyla bina sakinleri tedirgin oldu. Mecbur dışarıya çıktık. Binada mühürleme falan yok binada herhangi bir hasar da yok. Tedbir amaçlı dışarıya çıktılar." dedi.

İnşaat kazısı sırasında 7 katlı binada kayma oldu: 32 daireli bina tahliye edildi

"GELDİK BİNAMIZ KAYMIŞ"

Bina sakini bir kadın ise, "Geldik binamız kaymış, 32 daire var bu binada herkes dışarda kaldı. Adamlar yapmış biz görmedik nasıl yaptıkları araya duvar bile örmeden bina kayıyor işte. İnşaat çalışması sırada bir arkadaşın evine kadar girmişler. Hepimiz dışarda kaldık." ifadesini kullandı.

İnşaat kazısı sırasında 7 katlı binada kayma oldu: 32 daireli bina tahliye edildi

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Zabıta ekipleri binanın etrafına şerit çekerek binaya girişleri engellemek için beklerken, Bina sakinleri çıkacak kararı bekliyor.

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#Küçükçekmece#Bina#İnşaat Kazısı

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