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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)
Haber Giriş: 25.08.2020 - 12:11 | Son Güncelleme:

İnşaat demirlerini çalan şüpheliye polisten suçüstü

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İnşaat demirlerini çalan şüpheliye polisten suçüstü
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ADIYAMAN’da, motosikletle inşaat alanına gelip, bodrum kattaki demirleri çalan Ahmet E., polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

Olay, öğle saatlerinde, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. 6 katlı inşaatın bodrum katında bulunan demirleri motosikletin sepetine yükleyen kişiyi görenler, polise haber verdi. İhbarla gelen polis ekipleri, demirleri çalan Suriye uyruklu Ahmet E.'yi olay yerinde yakalayıp, gözaltına aldı. Çalıntı demirlere de el koyulurken, Ahmet E., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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