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İngiltere'den vatandaşlarına İsveç uyarısı

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#İngiltere#İsveç#Terör Saldırısı
İngiltereden vatandaşlarına İsveç uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2023 22:18

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, İsveç’e seyahat eden vatandaşlarını muhtemel terör saldırıları konusunda uyarıda bulundu.

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İsveç’te Kur’an-ı Kerim’e yönelik provokatif saldırıların ardından İngiltere, İsveç’e seyahat eden vatandaşlarını “terör saldırısı” konusunda uyardı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsveç makamlarının planlanan bazı saldırıları başarıyla engellediğini ve tutuklamalar yaptığı belirtilerek, İngilizlerden tetikte olmaları istendi.

çıklamada, teröristlerin yabancılar tarafından ziyaret edilen yerlere saldırı düzenlemesinin çok muhtemel olduğu aktarıldı.
Öte yandan, ABD’de İsveç’e yönelik seyahat uyarısı yayınlayarak, terör saldırısı uyarısında bulunmuştu.

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#İngiltere#İsveç#Terör Saldırısı

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