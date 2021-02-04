İngiltere'den sonra Güney Afrika ve Brezilya varyantı da Türkiye'de

“Geçtiğimiz günlerde ülkemizde görülen mutasyonlu virüs hakkında açıklamalarda bulunmuştuk. Bu hususu dikkatle takip ediyoruz. Belli mutasyonlarda bulaşıcılığının daha yüksek olduğu yönünde bulgular var. Ülkemizde mevcut İngiltere mutasyonları dışında iki vatandaşımızda Güney Afrika varyantı, bir vatandaşımızda da Brezilya varyantı ile karşılaşıldı. Bu vatandaşlarımız tedbir kapsamında hastanede izole edilmektedir.

SIKI TAKİP YAPILACAK

Kısıtlayıcı tedbirlerin hayatımızı ne denli zorlaştırdığının farkındayız. Bu yüzden kontrolü elden bırakmadan bazı düzenlemeler yapılmaktadır. Okullarımızda sınırlı bir şekilde yüz yüze eğitime başlanması yönünde karar alındı. Sınırlı da olsa artan hareketlilikle beraber doğacak muhtemel risklere karşı sıkı bir takip yapılacaktır. Elde edilecek bulgular, sonraki adımlarımızın belirleyicisi olacaktır.

VAKA SAYISI ARTIYOR

Son günlerde ülkemizde vaka sayısının yeniden artışa geçmesi dikkatli davranmamızı gerektirmektedir. Mevcut tedbirlerle birlikte kapalı ve kalabalık yerlerden özellikle kaçınmalıyız. Hiç gevşemeden mücadelemizi sürdürme kararlılığındayız.”

196 KİŞİDE İNGİLTERE MUTASYONU

Yeni mutasyonlarla ilgili olarak Twitter’dan da paylaşım yapan Koca, “Riskli mutasyonlar sınır tanımadan yayılıyor. Ülkemizdeki İngiltere mutasyonu 196 oldu. İki Güney Afrika, bir de Brezilya varyantı ile karşılaşıldı. Yeni mutasyonların görüldüğü ve vakaların yeniden artışa geçtiği bugünlerde tedbirlerden taviz vermeden mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.