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Son dakika... İnfiale neden olmuştu! Hamile hemşireye saldırı anlarının görüntüsü

#Sağlıkçıya Şiddet#Hemşire#İstanbul

İstanbul'da Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde hamile hemşire Gülhan D.'ye geçtiğimiz pazartesi günü hasta yakınları saldırmış, olay Türkiye'de infiale neden olmuştu. Olayın ortaya çıkmasının ardından Gülhan D.'nin şikayetçi olduğu 4 saldırgandan baba Hüseyin Koçyiğit ve oğlu Rıdvan Koçyiğit tutuklandı. Bu arada hemşireye saldırı anının da görüntüsü ortaya çıktı.

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Başakşehir Çam ve Sakura Devlet Hastanesi'nde hamile olan 24 yaşındaki hemşire Gülhan D., pazartesi günü 4 hasta yakını tarafından feci şekilde dövüldü. Saldıranlardan Rıdvan Koçyiğit, koşarak hemşire Gülhan D.'nin yüzüne uçan tekme attı. Saldırganlar tekmeden sonra yere yığılan Gülhan D.'ye saldırmaya devam ettiler. Saldırı anları o sırada hastanede olan bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Şikayetçi olan Gülhan D., ifadesinde "Odada bulunanlar 'Yapmayın, kadın hamile' demelerine rağmen saldırılarına devam ettiler" dedi.

Gülhan D.'nin şikayetçi olduğu 4 saldırgandan baba Hüseyin Koçyiğit ve oğlu Rıdvan Koçyiğit "basit yaralama" suçundan dün tutuklandı.

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YAŞADIĞI DEHŞETİ ANLATMIŞTI

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde hemşire olarak çalıştığını belirten Gülhan D., 16 Ocak günü kan alma biriminde görevli olarak çalıştığını, saat 22.00 sıralarında kan aldığını söyledi. Gülcan A. isimli hastanın kan alma işleminin bitmesinin ardından başka bir hastaya trombosit alma işlemi yaptığını öne süren Gülhan D., ifadesinde "Gülcan A. kan alımından dolayı ani baş dönmesi yaşamasın diye kendini iyi hissedene kadar koltukta oturtuyorduk. Bu kişi bana 'Ben kalkabilir miyim?' dedi. Ben de 'Kendinizi iyi hissediyorsanız kalkabilirsiniz' dedim. Bana, 'Aman siz kaldırmayın sakın' dedi. Ben de diğer hastanın işlemlerine devam ettiğimden, 'Şu an sizinle ilgilenemiyorum, biraz beklerseniz yardımcı olacağım' dedim" diye konuştu.

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Gülcan A.'ın koridora çıktığını, koridordan 'Kimse ilgilenmiyor' şeklinde bağrışma sesleri duyduğunu fakat başka bir hastayla ilgilendiğinden koridora çıkamadığını dile getiren Gülhan D., baygınlık geçiren Gülcan A.'nın hasta yakınları ve orada bulunan doktorlar ile hemşireler tarafından yeniden kan alma odasına getirildiğini kaydetti.

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'KENDİMDEN UZAKLAŞTIRMAYA ÇALIŞTIM ANCAK ŞAHISTAN KURTULAMADIM'

Hastanın tansiyonuna bakılırken hasta yakınlarından Aycan K.'nin kendisine "Bana ismini ver, seni işinden edeceğim sana göstereceğim" diyerek bağırdığını öne süren şikayetçi Gülhan D., yine hasta yakınlarından Hüseyin K.'nin kendisine küfür ettiğini belirtti.

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Nurcan K.'nin de elindeki poşetleri yere atarak kendisinin üzerine yürüdüğünü ifade eden Gülhan D., elleriyle kendisini korumak için set yaptığı belirterek "Yaklaşmamasını söyledim, şahıs birden elleriyle başıma saldırdı. Başörtümden tutarak sağa sola savuşturmaya başladı. Başörtümü açarak saçımı çekmeye başladı. Ben kendimi saldırıdan korumak amacıyla ellerimle şahsı iteklemeye kendimden uzaklaştırmaya çalıştım ancak kurtulamadım" dedi.

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"YAPMAYIN KADIN HAMİLE DEMELERİNE RAĞMEN SALDIRILARINA DEVAM ETTİLER"

Gülhan D., saldırıdan kurtulmaya çalışırken kendisinden 4-5 metre uzaklıkta bulunan Rıdvan K.'nin koşarak kendisine uçan tekme attığını belirterek, "Mesafe uzak olduğu için şahsın dizi suratımın sol kısmına geldi. Yüzümden darbe alınca ben yere yığıldım. Yere düştükten sonra ben yerdeyken yukarıda ismini söylediğim bütün hasta yakınlar üzerime geldi. Ellerinde poşet, çanta ne varsa bana fırlatmaya başladı ve sürüklemeye başladılar. İçlerinden Nurcan K. karnıma tekme atmaya başladı. Odada bulunanlar 'Yapmayın kadın hamile' demelerine rağmen saldırılarına devam ettiler" şeklinde beyanda bulundu.

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Kendi çabalarıyla ayağa kalktığını, Nurcan K.'nin elinde bulunan ayranı yüzüne ve cihazlara attığını kaydeden Gülhan D., odada bulunanların, saldırganları kendisinden uzaklaştırdığını belirtti.

Gülhan D., polis ekiplerini aradığını, hastane güvenliğinin de saldırganları kendisinden uzaklaştırmaya çalıştığını belirtti.

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#Sağlıkçıya Şiddet#Hemşire#İstanbul

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