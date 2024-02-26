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İnfaz ettiren en yakını mı... 7 kişi gözaltına alındı

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#Abdülkadir Altuğrul#Cinayet#Kapalıçarşı
İnfaz ettiren en yakını mı... 7 kişi gözaltına alındı
Çetin Aydın
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2024 07:00

İşinsanı Abdülkadir Altuğrul, oturduğu sitenin otoparkında ensesinden silahla vurularak öldürülmüştü. Cinayetle ilgili polis, eşi H.A., yanında çalışan T.G. ve tetikçilerin de arasında bulunduğu 7 kişiyi gözaltına aldı.

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İSTANBUL’da Kapalıçarşı’da saat ve aksesuar ticareti yapan Abdülkadir Altuğrul (34), 3 Ocak 2024 günü saat 19.50 sıralarında, Başakşehir’de yaşadığı sitenin otoparkında aracının bagajına elindeki paketleri koyduğu sırada medikal maskeli, şapkalı bir kişi tarafından ensesinden iki kurşunla vurularak öldürüldü. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, site otoparkı ve sitenin bağlı bulunduğu sokaklardaki kamera görüntülerini topladı. Yapılan araştırmada, cinayette tetiği emniyette suç kayıtları olan Mazlum B.’nin çektiği saptandı. Araştırmalarını yoğunlaştıran ekipler, cinayetin Abdülkadir Altuğrul’un eşi H.A. ve işyerinde çalışan ve çok güvendiği T.G.’nin planlamasıyla tetikçilere işletildiği yönünde bulgulara ulaşıldı.

İnfaz ettiren en yakını mı... 7 kişi gözaltına alındı

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2 İLDE OPERASYON

Yapılan tespitlerin ardından polis ekipleri geçen çarşamba günü operasyon başlattı. İstanbul ve Hakkari’de düzenlenen baskınlarda, T.G., işinsanının eşi H.A., tetikçiler Mazlum B., S.K. ve U.A.’nın da arasında bulunduğu 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette sorgulanan 7 kişi adliyeye sevk edildi.

TETİKÇİ BÖYLE VURMUŞ

- İŞİNSANI Abdülkadir Altuğrul’un otoparkta vurulma anları ile ilgili de kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, işinsanının elinde paketleri aracının bagajına koyduğu sırada maskeli bir kişi tarafından esnesine ateş edilerek öldürüldüğü anlar görülüyor.

İnfaz ettiren en yakını mı... 7 kişi gözaltına alındı

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#Abdülkadir Altuğrul#Cinayet#Kapalıçarşı

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