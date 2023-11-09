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İneğe içki içirenlerin cezası belli oldu

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#Sakarya#İnek#İçki
İneğe içki içirenlerin cezası belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2023 17:28

Sakarya'da ineğe içki içirip, bu anları kaydı altına alan 4 şüpheli, serbest bırakıldı. Şüphelilere kaymakamlıkça toplam 18 bin 216 TL idari para cezası kesildi.

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Olay, Akyazı ilçesine bağlı Yazılıgürgen Mahallesi'nde meydana geldi. Hayvan alım satım işi ile uğraşan E.B., İ.A., Ö.B., ve R.B., bir ineğe içki içirip, o anları kayda aldı. Görüntüler, sosyal medyada paylaşılınca tepki çekti. Bunun üzerine Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, harekete geçti. 4 şüpheli, savcılık talimatı ile polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorguları sonrası 4 şüpheli, serbest bırakıldı. Akyazı Kaymakamlığı'nca da bu kişilere toplam 18 bin 216 TL idari para cezası kesildi. 

İneğe içki içirenlerin cezası belli oldu

İneğe içki içirenlerin cezası belli oldu

 

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#Sakarya#İnek#İçki

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