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Gündem
Aydemir KADIOĞLU / İSTANBUL
Haber Giriş: 05.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

İnce'den öğrencilere ziyaret, rektöre ret

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İnce'den öğrencilere ziyaret, rektöre ret
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Yeni parti kurma hazırlığı yapan Muharrem İnce, Boğaziçi Üniversitesi kampusunda eylem yapan öğrencileri ziyaret etti.

İnce, Güney Kampus’ta bir araya geldiği öğrencilerle bir süre sohbet etti, fotoğraf çektirdi. Öğrencilerle sohbeti sırasında “Sorun çözülür belki diye bekliyorsun. Baktım ki çözülmüyor bizzat kendim gelmek sizlerle sohbet etmek istedim” diyen İnce, üniversiteden bir görevlinin gelerek rektör Melih Bulu’nun kendisi ile görüşmek istediğini belirttiğini söyledi. İnce’nin bu davete cevabı ise “Tabii ki gitmeyeceğim” oldu. Öğrenciler de bu cevabı alkışladı. “Spartaküs nasıl mücadele ettiyse biz de öyle mücadele edeceğiz” diyen İnce, tüm siyasi parti temsilcilerini Boğaziçi’ne çağırdı.

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