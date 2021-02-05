İnce'den öğrencilere ziyaret, rektöre ret

İnce, Güney Kampus’ta bir araya geldiği öğrencilerle bir süre sohbet etti, fotoğraf çektirdi. Öğrencilerle sohbeti sırasında “Sorun çözülür belki diye bekliyorsun. Baktım ki çözülmüyor bizzat kendim gelmek sizlerle sohbet etmek istedim” diyen İnce, üniversiteden bir görevlinin gelerek rektör Melih Bulu’nun kendisi ile görüşmek istediğini belirttiğini söyledi. İnce’nin bu davete cevabı ise “Tabii ki gitmeyeceğim” oldu. Öğrenciler de bu cevabı alkışladı. “Spartaküs nasıl mücadele ettiyse biz de öyle mücadele edeceğiz” diyen İnce, tüm siyasi parti temsilcilerini Boğaziçi’ne çağırdı.