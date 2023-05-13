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İnce’den gençlere veda mektubu

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#Emniyet Genel Müdürlüğü#İnce#Memleket Partisi
İnce’den gençlere veda mektubu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2023 07:00

Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilen Memleket Partisi Lideri Muharrem İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gençlere seslenerek, özetle şu mesajları verdi:

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“Bu mektubum; sokaklarda sabahlayan, elinde taşıdığı hoparlörle sesimizi duyuran, caddelerde şarkılarımızı söyleyen, sosyal medyada mücadele eden, bana inanan, güvenen yürekli evlatlarımadır. Sevgili gençler, güzel evlatlarım; Sizin gözünüzden akan bir damla gözyaşına bile hiçbir makamı mevkiyi değişmem. Dünyada en son isteyeceğim şey sizi üzmektir.

İKİNCİ TURA KALAMAYACAĞIM

Seçimde ikinci tura kalamayacağım belli olmuştur. Ancak bu rezil kampanyanın, Memleket Partisi’ni baraj altında bırakmaya doğru gittiği için bu kararı aldım.” Öte yandan Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Kayhan Yüreğir, İnce’nin çekilmesine ilişkin evrakı YSK’ya teslim etti.

Öte yandan Emniyet Genel Müdürlüğü, İnce hakkında sosyal medyadan provokatif paylaşımda bulunan ve dezenformasyon faaliyeti yürüten 13 hesap tespit edildiğini duyurdu.◊ 

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#Emniyet Genel Müdürlüğü#İnce#Memleket Partisi

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