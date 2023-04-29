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İnce’den gençlere: Size para verip ben mi getirdim

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#Muharrem İnce#Adapazarı#GENÇLER
İnce’den gençlere: Size para verip ben mi getirdim
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2023 07:00

Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim çalışmaları için Adapazarı’ndaydı.

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İnce kendisini bekleyen gençlere seslenirken özetle şöyle dedi: “Millete şimdi, ‘A mı, B mi?’ deniliyor. İkisi de değil. Biz üçüncü bir yoluz. Ne sağdan ne soldan, Atatürk’ün yolundan. Ne Cumhur, ne Millet, tek yol Memleket. Sizi, gençleri aşağılıyorlar. ‘Gençlerin oy oranı yüksek, ama gençler sandığa gitmez ya da vazgeçer’ diyorlar. Bu anket şirketlerine sizin bir kapak yapmanız lazım. Sizi buraya belediye mi getirdi? Size para verip, ben mi getirdim? Siz sosyal medyada örgütlenip beni karşılamaya geldiniz. Türkiye’de siyasette bir ilktir bu. Bunu sizlerle birlikte, bu ülkenin gençleriyle birlikte başaracağıma inanıyorum.” 

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#Muharrem İnce#Adapazarı#GENÇLER

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