İnce hareketini 6 saatlik Sivas etkinliğiyle başlatıyor

Sivas programı belirlenen İnce, sosyal medya hesabından “İlk adımı Milli Mücadelemizin şehri Sivas’ta atacağız” dedi.

MADIMAK’A GİDECEK

Hareket başlatacağını Ankara’dan duyuran İnce, 81 ili kapsayacak turuna Sivas’tan başlayacak. Bunun için mavi bir otobüs hazırlatan İnce, yarın Sivaslılarla buluşacak. Sivas’a İstanbul’dan hareket edecek olan İnce sabah saat 10.00’da Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’nda ilk konuşmasını yapacak. 12.00’de Sivas Kongre Binası’nı ziyaret edecek olan İnce, 14.00’te de 32 aydın ve sanatçının yakılarak öldürüldüğü Madımak Oteli’ni ziyaret edecek. Saat 15.00’te yerel basınla bir araya gelmeyi planlayan İnce, saat 16.00’da otobüsle Ankara’ya dönecek. Sivas programını sosyal medya hesabından duyuran İnce, “Demokrasimizi güçlendirmek, ekonomimizi büyütmek, hepsinden de öte milletimize umut olmak için çıktığımız yolculukta Memleket Hareketi için yaptığımız hazırlıklara son sürat devam ediyoruz. İlk adımı Milli Mücadelemizin şehri Sivas’ta atacağız” mesajı verdi. İnce’nin stratejisine ilişkin ipuçları vermesi de bekleniyor.