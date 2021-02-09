İnce, CHP'den ayrıldı

MEMLEKET Hareketi lideri Muharrem İnce, yeni parti kurmak için CHP’den istifa etti. İnce, istifasının gerekçesini “Atatürk, Samsun’a gitmeden önce İstanbul’u terk etti. Ben de bu işgal altında olan Atatürk’ün emanetini işgalden kurtarmak için terk ediyorum” diye açıkladı. Muharrem İnce, Ankara’da yaptığı basın toplantısında özetle şunları söyledi:

İNSANLARIN ÖNÜNE ÜÇÜNCÜ BİR YOL SUNUYORUZ

“Boğaziçi Üniversitesi’nde öğrenciler ‘Rektör istifa etsin. Atanmış değil seçilmiş rektör istiyoruz’ deyince Erdoğan ‘Yürekleri yetse Cumhurbaşkanı’na da istifa’ diyecekler dedi cuma günü. Cumartesi- pazar bekledim acaba muhalefet bir şey diyecek mi? Muhalefetten tık yok. Ben onların sözcüsü olarak ‘Evet Cumhurbaşkanı bence sen de istifa etmelisin’ diyorum. Biz üçüncü bir yol sunuyoruz insanların önüne. Halen Atatürkçüyüm, halen Cumhuriyetçiyim, kurucu değerlere sımsıkı bağlıyım. Partiyi yönetenler, partinin evlatlarına iftira atarken, ‘Ömrüm CHP zihniyeti ile mücadele etmekle geçti’ diyenlerle kol kola girmiştir. Ortada ilke, değer, duruş, liyakat, emeğe saygı yoktur. Atatürk’ün partisi kalmamıştır. Ortada bir tabela vardır sadece.

CHP’DEN KİMLERLE YOLUMU AYIRIYORUM...

Kimlerle yolumu ayırıyorum? ABD’den demokrasi dilenenlerle, Atatürk’e ‘kefere’ diyenleri yönetici yapanlarla, ‘Mustafa Kemal’ deyip ‘Mustafa Kemal Atatürk’ diyemeyenlerle, ‘Ben askeri değilim, yoldaşıyım’ diyenlerden yolumu ayırıyorum. CHP aday yapmayınca başka partiden aday olup, bugün CHP’yi yönetenlerle, 50 yıl CHP’ye küfredip, bugün sahte CHP’li olanlarla, geçmişte CHP aleyhine miting düzenleyip bugün CHP’li olanlarla, FETÖ’cüleri, Soroscuları koruyanlarla, ‘Ne işimiz var Libya’da’ deyip Mavi Vatan’ı kavrayamayanlarla, ‘Türkiye maalesef Azerbaycan’a yardım etti’ diyenlerle yolumu ayırıyorum. Bu yönetimin değersizleştirdiği ilkeleri yaşatmak için bu arkadaşlardan ayrılıyorum.

CUMHUR İTTİFAKI İLE İŞİMİZ OLMAZ

(Ayrılık kararınız iktidara bir şekilde hizmet etmiyor mu?) Asla. Bunu diyenler önümüzdeki günlerde performansımızı görünce utanacaklar. Asla olmayacak bir şey söyleyeyim: Bizim asla, asla, asla işimiz olmayacak tek bir yer var o da cumhur ittifakı. Kimsenin kuşkusu olmasın. Bölme falan yok. Bu sistemde bölmek için cumhur ittifakının yanına gitmek lazım. Bir sonraki toplantıyı genel merkezimizde, Parti Meclisi salonumuzda yapacağız. İsim, logo hepsi hazır. Ama ayaküstü açıklamam. Sosyal medya hesaplarından tutun, patent işlemlerine kadar her şey tamam.

İSTİFA E-DEVLET’TEN

Teknolojiyi kullanarak E-Devlet’ten istifa edeceğim. Ama 42 yıllık emek sonucunda iki tuşa basarak olmaz. Gerekçesini de yazılı olarak hafta içi göndereceğim. (İstifa eden milletvekilleri partiye katıldı mı?) İstifa eden üç milletvekili arkadaşımız Memleket Hareketi’ne katıldı. Şu anda partinin adını kurmadan, İYİ Parti’den sonra grupta en çok milletvekili olan parti biz olacağız. Yaz ortasına kadar en az 60 ilde örgütleneceğiz.”

ATATÜRK DE İSTANBUL’DAN AYRILMIŞTI

Kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk, Samsun’a gitmeden önce İstanbul’u terk etti. İstanbul işgal altındaydı. Ankara’dan İstanbul’u kurtardı. Ben de, bu işgal altında olan Atatürk’ün emanetini işgalden kurtarmak için terk ediyorum. Yeni bir yola çıkıyoruz. Hedefimiz 50 artı 1.

BÖYLE DUYURDU

Memleket Hareketi’ni kuran Muharrem İnce, 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendisini aday gösteren CHP’den istifa ettiğini açıkladı. Basın toplantısına başlamadan önce kürsüde bulunan dezenfektanla kürsüde bulunan mikrofonları temizleyen İnce, “Temiz siyaset temiz medya” dedi. (Selahattin SÖNMEZ / ANKARA)

İKİNCİ TURDA MUHALEFETE DESTEK

Milletin huzurunda söz veriyorum: CHP’nin adayı, İYİ Parti’nin adayı, Erdoğan karşısında herhangi bir aday en yüksek oyu alırsa ikinci turda destekleriz. Siyasete ‘Dostlarımızla iktidar olacağız’ diye başlanmaz. Siyasete başlarken ben tek başıma 50 artı 1’i alacağım bu parti bunun için kurulur. Parti böyle yola çıkar. İttifaklar bugünün işi değildir, seçim hattı mahali işidir. Biz cumhur ittifakını asla desteklemeyeceğiz. Gerisini zaman gösterir.