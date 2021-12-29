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‘İnancımızda teröre asla yer yoktur’

#Recep Tayyip Erdoğan#İslam Düşmanlığı#Terör
‘İnancımızda teröre asla yer yoktur’

Amerika Müslüman Cemiyeti Kongresi’ne mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ”İnancımızda kavmiyetçiliğe, tefrikaya, fitneye yer olmadığı gibi teröre de asla yer yoktur. Müslümanların dirliğe kavuşması ancak kendi aralarında bir ve beraber olmaları ile mümkündür” dedi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Amerika Müslüman Cemiyeti’ne, “Salgınla beraber yükselen İslam düşmanlığı, yabancı karşıtlığı ve kültürel ırkçılık gibi akımlara karşı dayanışmamızı daha da güçlendirmeliyiz” mesajı verdi. Amerika Müslüman Cemiyeti Yıllık Kongresi’ne bir video mesaj gönderen Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi:

“Rabbimiz Kuran-ı Kerim’de bizlere her zorlukla beraber muhakkak bir kolaylığın olduğunu müjdelemektedir. Manevi önderlerimizden Hazreti Mevlana da ‘Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var’ diyerek Rabbimizin bu müjdesini adeta tefsir etmiştir.

Salgınla beraber yükselen İslam düşmanlığı, yabancı karşıtlığı ve kültürel ırkçılık gibi akımlara karşı dayanışmamızı daha da güçlendirmeliyiz. Müslümanların dirliğe kavuşması ancak kendi aralarında bir ve beraber olmaları ile mümkündür. Cihanşumül kardeşliğimizin etnik ve kültürel farklılıklarımız sebebiyle zedelenmesine izin veremeyiz. Hangi kökene, ten rengine, kavme, kültüre, mezhebe, meşrebe mensup olursa olsun, tüm Müslümanlar kardeştir.

TERÖRE ASLA YER YOK

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İnancımızda kavmiyetçiliğe, tefrikaya, fitneye yer olmadığı gibi teröre de asla yer yoktur. Varlığımıza yönelik tehditler karşısında kabuğumuza çekilmek yerine kuşatıcı ve kucaklayıcı bir anlayışla özgüven sahibi Müslümanlar olarak toplumda hak ettiğimiz yeri almaya çalışmalıyız. Bunları başardığımızda Rabbimizin bizlerin önünde rahmet kapılarını sonuna kadar açacağına inanıyorum.”

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#Recep Tayyip Erdoğan#İslam Düşmanlığı#Terör

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