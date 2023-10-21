İmza yarışında taktik savaşları

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CHP’nin 4-5 Kasım’daki büyük kurultayında yarışacak Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve Grup Başkanı Özgür Özel’in adaylıkları için delege imzaları toplanıyor. Her iki kesimin de ağır toplarıyla yaptığı imza yarışı büyük bir mücadeleye sahne oluyor. Özel, bu amaçla il ziyaretlerine ağırlık verirken, sahaya inmeyen Kılıçdaroğlu ise yeni seçilen il yönetimlerini yönetim kadrolarıyla birlikte Genel Merkez’de ağırlıyor. Kılıçdaroğlu ve Özel cephesi normalde 1200 olması gerekirken birinin nüfus kütüğü engeli, diğerinin de liste tepkisi nedeniyle delegeliklerini kaybetmeleriyle sayıları 1198’e düşen seçilmiş, Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri ile milletvekillerinden oluşan 170 doğal delegenin imzası için kıyasıya yarışıyor.

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‘KILIÇDAROĞLU ÖNDE’

Kılıçdaroğlu için toplanan imzaların il başkanları tarafından Genel Merkez’e ulaştırıldığı belirtilirken, grup yöneticileri de milletvekili imzalarını topladı. İmza sürecinde her iki cepheden de karşı tarafa delegelerin baskılandığı eleştirilerinin gelmesi dikkat çekerken, şu ana kadar toplanan imzalarda Kılıçdaroğlu’nun önde olduğu belirtildi.

DELEGEYE BASKI İDDİASI

Değişimciler, parti yönetiminin ağır toplarıyla delegeler üzerinde baskı kurduğunu savunurken, genel merkezciler de karşı cephedeki güçlü belediye olanaklarının delege üzerinde etki oluşturduğundan yakınıyor. Genel Merkez cephesinde bu konuda parmaklar özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni işaret ederken, karşılıklı bu güvensizliğin ise tarafları imzacı destekçilerini sır gibi saklamaya ittiği belirtiliyor. Kulislere göre her iki taraf da imzasını ya da destek sözünü aldıkları destekçilerini son dakika baskılarına karşı büyük bir titizlikle gizlemeye başladı. Tarafların aynı gerekçeyle kurultayda adaylık önerilerini de makul imzayla yapabileceklerinden söz ediliyor.

‘ENGELLEME’YE SERT TEPKİ

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yargıdaki rüşvet iddialarına ilişkin konuşmalarının yer aldığı haberlere getirilen engelleme kararına partiden sert tepki geldi. CHP, Kılıçdaroğlu’nun yargı kararıyla engellenen konuşmalarının yer aldığı içerikleri sosyal medya hesaplarından erişime açtı. CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal da yaptığı açıklamada, engelleme kararını yargının siyasallaştırılması olarak nitelerken, engellenen içeriğe partinin sitesi ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabileceğini belirtti.(ANKARA)

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KIŞLALI’NIN EŞİNE ZİYARET

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı’nın öldürülmesinin 24’üncü yılında eşi Nilüfer Kışlalı’yı evinde ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu’na CHP Genel Sekreteri Neslihan Hancıoğlu ve Ankara İl Başkanı Ümit Erkol eşlik etti.

Kılıçdaroğlu, suikastin 24. yılında Ahmet Taner Kışlalı’nın eşi Nilüfer Kışlalı’yı ziyaret etti.

CHP’DEN GEZİ ZİYARETİ

- CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel ve İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu Gezi davası hükümlü ve tutuklularını ziyaret etti. Berberoğlu ziyaretin ardından, “Gezi tutuklu ve hükümlülerini gayet moralli buldum. Suçlu olmadıkları için pişman da değiller ve dimdik yatıyorlar” dedi. Adıgüzel de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun görevlendirmesiyle Silivri Cezaevi’nde tutuklu milletvekili Can Atalay’ı, Tayfun Kahraman’ı ve Osman Kavala’yı, Bakırköy Ceza İnfaz Kurumu’nda da Çiğdem Mater ve Mine Özerden’i ziyaret ettiklerini belirterek “Ortada bir terör örgütü olduğu söylenmekte ancak iddia edilen bu örgütün mensupları birbirini tanımamaktadır. Öyle bir terör örgütü dünyanın hiçbir yerinde yok” dedi. (ANKARA)

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CHP PM SON KEZ TOPLANIYOR

-CHP Parti Meclisi (PM), 4 - 5 Kasım tarihlerinde yapılacak büyük kurultay öncesinde son toplantısını çarşamba günü yapacak. Toplantıda, kurultay hazrlıklarının ele alınması bekleniyor. Kılıçdaroğlu da dün Diyarbakır İl Başkanı Abdullah Atik, Şanlıurfa İl Başkanı Ferhat Karadağ ve Burdur İl Başkanı Kadir Koç ve beraberindeki partilileri Genel Merkez’de kabul ederek görüştü. Kılıçdaroğlu’nun kurultaya kadar yeni seçilen il yönetimlerini kabullerinin süreceği öğrenildi. (ANKARA)

DEĞİŞİMCİLER: DESTEKÇİLERİMİZ GİZLİ KALSIN İSTİYORLAR

- Değişimci cepheden isimler, kâğıt üzerinde imza sayılarının daha az görünmesinin nedeninin destekçilerini karşı tarafın baskısından koruma çabalarından kaynaklandığını belirterek, “Bize destek sözü verenler arasında normal delegelerin yanı sıra belediye başkanlarımız, il yönetimlerinden arkadaşlarımız var, ancak kimi süreçte konumlarını koruyabilmek kimi de baskı yememek için adının gizli tutulmasını istiyor, biz de saygı gösteriyor, imzalarını tutanağa değil aklımıza yazıyoruz” değerlendirmesinde bulundular. Özel de önceki gün bir araya geldiği gazetecilere, “Bir rakam vermeyeceğim, tahminlerin üzerinde çok bir destek alacağız, kurultayı kazanacağız” dedi. Genel Merkez kaynakları ise bu savlara karşı, “Azımsanmayacak kadar destekçileri var ama kazanmaya yetecek kadar değil” diyerek kurultayda zorlanmayacaklarını söylediler.