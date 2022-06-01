İmparatorluk mührü kurtuldu

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İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ekipleri, kaçak kazılarla buldukları tarihi eserleri yurtdışındaki müzayede evlerine gönderip, satılmasını sağlayarak haksız kazanç elde eden suç grubuna yönelik çalışma başlattı. Suç grubunun, ‘kaçak kazıcı’, ‘toplayıcı’, ‘pazarlamacı’ şeklinde iş bölümü yaptığı belirlendi. 38 ilde yapılan operasyonda çok sayıda tarihi esere el koyuldu.

İNGİLTERE YOLCUSUYDU

‘Kurye’ konumunda bulunan TIR şoförü, 1736 tarihi eseri Avusturya üzerinden İngiltere’deki müzayede evine kargo yoluyla göndermek isterken yakalandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı uzmanları tarafından yapılan incelemede, ele geçirilen tarihi eserlerin büyük kısmının Anadolu kökenli Türkiye’ye ait eserler olduğu belirlendi. Operasyon kapsamında ayrıca Türkiye’den kaçırılan ve İsviçre’de faaliyet gösteren müzayede evinde 28 bin İsviçre frangı (430 bin TL) ile açık artırmada satışa sunulan, Bizans dönemine ait imparatorluk mührünün satışı da devreye girilerek durduruldu.