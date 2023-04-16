İmece fırlatıldı ilk sinyal geldi... Uzaydaki şahin gözümüz

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Türkiye’yi uzay ligine taşıyan gözlem uydusu İMECE, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) UZAY tarafından tamamen yerli ve milli imkânlarla tasarlandı. Yerkürede herhangi bir noktayı 1 metreden daha hassas görüntüleme yapabilecek şekilde geliştirilen İMECE, ısıl vakum, titreşim, akustik ve elektromanyetik uyumluluk testlerini başarıyla geçtikten sonra fırlatma için ABD’ye gönderildi.





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Ancak uydunun uzaya fırlatılması 3 kez hava muhalefeti nedeniyle ertelendi. Uzayda 5 yıl süre görev yapması planlanan İMECE, önceki gün saat 09.47’de ABD’de bulunan Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü’nden başarıyla yörüngesine fırlatıldı. Fırlatma anı, Ankara’da ODTÜ Yerleşkesi’ndeki TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü’nden izlendi. Törene Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de katıldı. Uydunun alkışlar eşliğinde fırlatılmasının ardından konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Türkiye, dünyanın herhangi bir noktasında kısıtı bulunmadan yüksek çözünürlüklü görüntü alabileceği ve kahraman ordumuzun uzaydaki gözü olacak İMECE’yi uzaya fırlattı. Bu daha yürüyüşümüzün ilk zamanları” dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: GURURLA YOLCU ETTİK

İMECE’nin uzaya fırlatılışı için düzenlenen törene video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye Yüzyılı’nın habercisi olarak büyük bir gururla uzaya yolcu ettik. İMECE milli savunma, afet yönetimi, tarım, ormancılık, çevre ve şehircilik başta olmak üzere pek çok alanda gözümüz olacak. Birileri teknolojiyi en basit sanal konferans bağlantılarıyla araya dursun. Biz kritik teknolojileri üretip ihraç edip hatta uzaya gönderiyoruz” dedi.

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TÜBİTAK BAŞKANI MANDAL: SAVUNMA, ORMAN VE AFET ODAKLI

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, uydunun hem savunma hem güvenlik ve sivil uygulamalar açısından da çevre, şehircilik, tarım, orman ve afet odaklı olacağını söyledi: “Tasarlayan, geliştiren, üreten, entegre eden ve fırlatma aşamasına gelmiş noktadayız.”

AKAR: ESKİDEN GIPTAYLA BAKARDIK

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Eskiden uzaydan tenis topu bile görünebiliyor diyenlere gıpta ile baktığımız günler vardı. Şimdi biz yapıyoruz. Göktürk-1 ve Göktürk-2 ile beraber İMECE ile çok önemli bir yetenek kazanacağız. Uzayda gücümüze güç katacak” dedi.

VARANK: İLK GÖRÜNTÜ NE OLSUN

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İMECE’nin uzaya ilk sinyalini gönderdiğini sosyal medya hesabından duyurdu: “İlk sinyal alındı; İMECE yörüngesine yerleşti. Sizce ilk görüntü nereden olsun?”

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TÜRK MÜHENDİSLERİN ESERİ: EN İNCE DETAYI GÖRÜYOR

· İMECE projesi ilk olarak Kalkınma Bakanlığı’nın 2013 yılı yatırım programında yer aldı ve 2017 yılında yapımına başlandı.



· BİLSAT, RASAT ve GÖKTÜRK-2 uydularından edinilen tecrübe ile donatıldı.



· Türkiyede ilk kez üretilen metrealtı çözünürlüğe sahip elektro-optik uydu kamerası, TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilerek İMECE’ye entegre edildi.



· Teknolojik olarak kritik öneme sahip bu kamera sayesinde Türkiye’nin yüksek çözünürlüklü uydu görüntüsü ihtiyacı yerli kaynaklarla karşılanacak.



· Toplam ağırlığı 700 kilogram olan İMECE’de elektro-optik kameranın yanı sıra uçuş bilgisayarı, elektrikli itki, yönelim ve yörünge belirleme, güç ve haberleşme altsistemleri TÜBİTAK UZAY tarafından tasarlanıp, üretildi.



· İMECE projesi kapsamında uçuş bilgisayarı yazılımları başta olmak üzere, yönelim ve yörünge yazılımları, analiz yazılımları, yer istasyonu yazılımları da TÜBİTAK UZAY mühendisleri tarafından geliştirildi.



· İMECE uydusuna, TÜBİTAK UME manyetometre ve manyetik tork çubuğu ile TÜBİTAK MAM ise sabit güneş paneli ile katkı sağladı.



· İMECE projesinden elde edilen çıktılar, Türkiye’nin gelecekte sahip olacağı yeni uyduların yapıtaşını oluşturacak.



· Bu proje ile sahip olunan kritik uzay teknolojilerinin yanı sıra bu alanında yetişmiş insan gücü ve bilgi birikimi kazanımı da sağlanmış olacak.



· Türkiye katma değeri yüksek sistemleri ihraç etme potansiyeli kazanacak.

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ELON MUSK’IN FALCON 9’U TAŞIDI

· İMECE’yi uzaya Elon Musk’ın CEO’su ve kurucusu olduğu Space X firmasının Falcon 9 roketi taşıdı. Musk Twitter’daki hesabından kalkış anının videosunu, “Başarı belki, heyecan garantili!” mesajıyla paylaştı.

ALKIŞLARLA UĞURLANDI

· Fırlatma anı Ankara’da ODTÜ Yerleşkesi’ndeki TÜBİTAK uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü’nden izlendi. Törene Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler katıldı. İMECE, alkışlar ve sevinç gösterileri eşliğinde fırlatıldı.