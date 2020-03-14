MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİmamoğlu’nun yönetmenine vize çıkmadı
GeriGündem İmamoğlu’nun yönetmenine vize çıkmadı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Fatma AKSU
Haber Giriş: 14.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

İmamoğlu’nun yönetmenine vize çıkmadı

Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
İmamoğlu’nun yönetmenine vize çıkmadı
Abone Olgoogle-news

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, ekim ayında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği görevine açıktan atadığı, yönetmen ve çevirmen Mehmet Ergen ve toplam 250 kişiyi kapsayan sözleşmeli sanatçı, uzman memurların ücretlerini içeren vize işlemlerine ilişkin teklif, AK Parti’li meclis üyelerinin oyçokluğuyla reddedildi. Ayrıca boş bırakılan 202 kişilik sözleşmeli sanatçı alımına ilişkin talebi de reddedildi.

Ortak komisyonun görüşünde, Mehmet Ergen’in pozisyon ve sözleşmesinin onaylanmasına ilişkin teklif, uygun bulunmayıp, Ergen’in belirtilen pozisyona atanabilmesi için öncelikle sanatçı kadrosuna alınması gerektiği vurgulandı. Ergen’in şehir tiyatroları kadrosunda yer almadığı gerekçesiyle söz konusu göreve atanamayacağı belirtilen komisyon görüşünde, Ergen ile ilgili “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na muhalefet sebebiyle hakkında açılan davada telif hakkını ihlal ettiğini kabul ederek eylemi sabit olan kişinin ‘Genel Sanat Yönetmeni’ kadrosuna atanmasının hukuka uygun olmadığı” gerekçe gösterildi. CHP’li üyeler, AK Parti döneminde bu göreve Süha Uygur’un da aynı usulle seçildiğini hatırlatıp, AK Parti Grubu’na “Genel Sanat yönetmeni’ni kendiniz mi atamak istiyorsunuz? Mehmet Ergen dünya çapında bir yönetmen. Kendisine güvenimiz tamdır. Genel sanat Yönetmeliği kadrosu boş mu kalacak?” diye çıkıştı.

AK Parti’li Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar, sözleşmeli personelin nasıl atanacağı konusundaki yönetmeliği hatırlatıp, Ergen’le ilgili “Hakkında mahkeme kararı var. Telif haklarını ihlal ettiğini kendi de kabul ediyor” dedi. 

False
Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle