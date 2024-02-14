İmamoğlu’nun ilçe adayları tanıtımında Avcılar ve Sarıyer tepkisi

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CHP İstanbul ilçe adayları, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen programda tanıtıldı. Aday tanıtım toplantısına CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, ilçe başkanları ve çok sayıda partili katıldı. Genel Başkan Özel ise toplantıda yoktu. Avcılar ve Sarıyer başta olmak üzere 9 ilçede mevcut başkanlar aday gösterilmedi. Salondaki bazı partililer pankartlar açarak tekrar aday gösterilmeyen belediye başkanlarına sahip çıktı ve il yönetimini protesto etti.

‘OTURUN BENİ DİNLEYİN’

Açılış konuşmasını yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun konuşması da bu protestolar nedeniyle zaman zaman kesildi. İmamoğlu, partililerden konuşmasını başından sonuna kadar dinlemelerini istedi. Konuşması bir süre sonra sloganlarla kesilen İmamoğlu, “Orada attığınız sloganlarla başkana ayıp ediyorsunuz. Oturun beni dinleyin, ondan sonra tabelaları kaldırın” diye tepki gösterdi.

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İL BAŞKANLIĞINDA DA PROTESTO

Avcılar ve Sarıyer’de aday olan mevcut belediye başkanlarının aday gösterilmemesi üzerine CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde toplanan partililer, eylem yaptı. Belediye başkanlarına destek veren partililer, ithal aday istemediklerini belirterek genel merkeze çağrıda bulundu.

4 İLÇEYE KADIN ADAY

CHP’nin belediye başkan adayları arasında dört kadın yer aldı. İşte 39 ilçenin adayları:

Adalar: Ali Ercan Akpolat

Arnavutköy: Tekin Aras

Ataşehir: Onursal Adıgüzel

Avcılar: Utku Caner

Bağcılar: Cem Kılıç

Bahçelievler: Emine Gülizar Emecan

Bakırköy: Ayşegül Özdenir Ovalıoğlu

Başakşehir: Mesut Öksüz

Bayrampaşa: Hasan Mutlu

Beşiktaş: Rıza Akpolat

Beykoz: Alaattin Köseler

Beylikdüzü: Mehmet Murat Çalık

Beyoğlu: İnan Güney

Büyükçekmece: Hasan Akgün

Çatalca: Erhan Güzel

Çekmeköy: Orhan Çerkez

Esenler: Hasan Dalkıran

Esenyurt: Ali Gökmen

Eyüpsultan: Mithat Bülent Özmen

Fatih: Mahir Polat

Gaziosmanpaşa: Hakan Bahçetepe

Güngören: Temel Akkoç

Kadıköy: Mesut Kösedağ

Kağıthane: Tonguç Çoban

Kartal: Gökhan Yüksel

Küçükçekmece: Kemal Çebi

Maltepe: Esin Köymen

Pendik: Tarık Balyalı

Sancaktepe: Alper Yeğin

Sarıyer: Mustafa Oktay Aksu

Şile: Özgür Kabadayı

Silivri: Bora Balcıoğlu

Şişli: Resul Emrah Şahan

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Sultanbeyli: Ayhan Koç

Sultangazi: Ferhat Epözdemir

Tuzla: Eren Ali Bingöl

Ümraniye: Aykut Erdoğdu

Üsküdar: Sinem Dedetaş

Zeytinburnu: Onur Soytürk