İmamoğlu’nun ilçe adayları tanıtımında Avcılar ve Sarıyer tepkisi

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CHP İstanbul ilçe adayları, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen programda tanıtıldı. Aday tanıtım toplantısına CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, ilçe başkanları ve çok sayıda partili katıldı. Genel Başkan Özel ise toplantıda yoktu. Avcılar ve Sarıyer başta olmak üzere 9 ilçede mevcut başkanlar aday gösterilmedi. Salondaki bazı partililer pankartlar açarak tekrar aday gösterilmeyen belediye başkanlarına sahip çıktı ve il yönetimini protesto etti.
‘OTURUN BENİ DİNLEYİN’
Açılış konuşmasını yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun konuşması da bu protestolar nedeniyle zaman zaman kesildi. İmamoğlu, partililerden konuşmasını başından sonuna kadar dinlemelerini istedi. Konuşması bir süre sonra sloganlarla kesilen İmamoğlu, “Orada attığınız sloganlarla başkana ayıp ediyorsunuz. Oturun beni dinleyin, ondan sonra tabelaları kaldırın” diye tepki gösterdi.
İL BAŞKANLIĞINDA DA PROTESTO
Avcılar ve Sarıyer’de aday olan mevcut belediye başkanlarının aday gösterilmemesi üzerine CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde toplanan partililer, eylem yaptı. Belediye başkanlarına destek veren partililer, ithal aday istemediklerini belirterek genel merkeze çağrıda bulundu.
4 İLÇEYE KADIN ADAY
CHP’nin belediye başkan adayları arasında dört kadın yer aldı. İşte 39 ilçenin adayları:
Adalar: Ali Ercan Akpolat
Arnavutköy: Tekin Aras
Ataşehir: Onursal Adıgüzel
Avcılar: Utku Caner
Bağcılar: Cem Kılıç
Bahçelievler: Emine Gülizar Emecan
Bakırköy: Ayşegül Özdenir Ovalıoğlu
Başakşehir: Mesut Öksüz
Bayrampaşa: Hasan Mutlu
Beşiktaş: Rıza Akpolat
Beykoz: Alaattin Köseler
Beylikdüzü: Mehmet Murat Çalık
Beyoğlu: İnan Güney
Büyükçekmece: Hasan Akgün
Çatalca: Erhan Güzel
Çekmeköy: Orhan Çerkez
Esenler: Hasan Dalkıran
Esenyurt: Ali Gökmen
Eyüpsultan: Mithat Bülent Özmen
Fatih: Mahir Polat
Gaziosmanpaşa: Hakan Bahçetepe
Güngören: Temel Akkoç
Kadıköy: Mesut Kösedağ
Kağıthane: Tonguç Çoban
Kartal: Gökhan Yüksel
Küçükçekmece: Kemal Çebi
Maltepe: Esin Köymen
Pendik: Tarık Balyalı
Sancaktepe: Alper Yeğin
Sarıyer: Mustafa Oktay Aksu
Şile: Özgür Kabadayı
Silivri: Bora Balcıoğlu
Şişli: Resul Emrah Şahan
Sultanbeyli: Ayhan Koç
Sultangazi: Ferhat Epözdemir
Tuzla: Eren Ali Bingöl
Ümraniye: Aykut Erdoğdu
Üsküdar: Sinem Dedetaş
Zeytinburnu: Onur Soytürk