İmamoğlu’nu ölümle tehdit eden CHP’li tutuklandı

Önceki gün Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan CHP Etimesgut İlçe Örgütü üyesi Tuna Görgünoğlu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. İşlemleri ve sağlık kontrolünün ardından İstanbul Adalet Sarayı’na götürülen Tuna Görgünoğlu, savcılık ifadesinin ardından “Tehdit” suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Savcılık sevk yazısında, “şüphelinin müştekiye karşı ısrarlı ve zincirleme şekilde sarf ettiği sözlerin içeriği ve mağdurda oluşturduğu korkunun büyüklüğü, şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların ve kaçma şüphesi uyandıracak bulguların bulunması sebebiyle” tutuklanması talep edildi.

Hâkimlikteki sorgusunun ardından tutuklanan Görgünoğlu’nun ifadesinde, “Ekrem İmamoğlu ile hiç tanışıklığım yoktur. Kendisini CHP’ye yakışmayan birisidir. İstanbul Belediye Başkanlığı’nı haketmiyor. Türkiye ve İstanbul’a zararlı olacağını düşündüğüm için mesaj gönderdim. İmamoğlu’nu hiç sevmiyorum” dediği öne sürüldü.

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CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, “Şahsın milletvekili aday adayı olmak için başvuruda bulunduğu, üyelik kaydının bu sırada yapıldığı anlaşılmıştır. İlçe teşkilatında tanınmadığı gibi başvuru sonrası herhangi bir çalışmaya katılmamıştır. Görgünoğlu’nun kesin çıkarma talebiyle il disiplin kuruluna sevkine karar verilmiştir” dedi.