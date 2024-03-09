İmamoğlu’ndan Tunç Soyer’e teşekkür: Kardeşliğimizi kimse bozamaz

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ŞİŞLİ’de vatandaşlarla bir araya gelen Ekrem İmamoğlu ve Tunç Soyer daha sonra Gaziosmanpaşa’da, içinde pazaryeri, otopark, yüzme havuzu, spor ve oyun alanları ile kütüphanenin bulunduğu yaşam merkezini açtı. İmamoğlu akşam da Üsküdar’da miting yaptı. Tunç Soyer’e kampanyasına verdiği destek için teşekkür eden Ekrem İmamoğlu, “5 yıl boyunca Tunç Bey gibi 11 büyükşehir belediye başkanı arkadaşımızla kader birliği yaptık. Omuz omuza olduk. Güzel işler yaptık. Eksiklerimiz olabilir. Ama biz, birikimlerimizle yan yana olmaya, omuz omuza olmaya devam edeceğiz. Bizim birliğimizi, bizim dostluğumuzu, bizim kardeşliğimizi kimse bozamaz” diye konuştu.

SOYER: ŞİMDİ SIRA BİZDE

Tunç Soyer de İmamoğlu’na desteğini açıklayarak, “Ekrem Başkan Türk milletinin gözbebeğine 5 yıldır sevgiyle, tutkuyla, aşkla baktı. Şimdi ona sahip çıkma sırası bizde. İstanbul’un ve Türkiye’nin kaderi ortak. İstanbul bir kez daha bir nefes alacak” dedi.

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BEŞİKTAŞ’I ZİYARET ETTİ

- Fenerbahçe ve Galatasaray’ın ardından dün de Beşiktaş’ı ziyaret eden İmamoğlu, İstanbul’un gelecekte olimpiyatlara ev sahipliği yapacak bir şehir olduğunu, öncesinde de Avrupa Oyunları’nı hedeflediklerini söyledi.