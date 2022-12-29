İmamoğlu’ndan Soylu’ya: ‘Eski başkan ve valiye de işlem yaptınız mı’

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İmamoğlu özetle şunları söyledi:

İşe alınacak personelin adli sicil kaydı, yani bildiğimiz adıyla sabıka kaydı e-Devlet’ten alınırken kamu seçeneği seçilmeliydi, Bakan böyle söylüyor. Ama çoğu özel sektör olarak kayıt aldı, hülle yöntemini kullandılar. Eğer dediği gibi hülle yöntemi kullanılmışsa, bizden önceki altı ayda, yani Mevlüt Uysal ve Ali Yerlikaya döneminde işe alınan 1400 kişinin de adli sicil kaydının özel sektör seçeneğinden alınmış olmasını nasıl yorumluyorsunuz? Yani siz partinizin eski belediye başkanına da mı hülleci diyorsunuz?

KENDİ ARKADAŞLARINI DA YAKTIN

Savcılığa İçişleri Bakanı’nın sunduğu 500 küsur sayfalık rapor bizde yok. Duyumlarımıza göre bu raporda hakkında işlem yapılması istenen kişiler sadece ve sadece ben ve benim dönemimde eski / yeni yönetici arkadaşlarım. Eğer savcılığa sunulan raporda eski Başkan Mevlüt Uysal, İstanbul Valisi ve onların yöneticileri hakkında da işlem talep edilmişse bir lafım yok. Bugünün Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu da o dönemin genel sekreter yardımcısıdır. Yani sorumlulardan biridir. Unutmayın, altını tekrar çiziyorum. O raporda sadece İmamoğlu ve onun yöneticileri suçlanırsa gök kubbeyi başınıza yıkarız. Bakan Bey, kendi arkadaşlarını da yaktın haberin olsun. Umarım bir bakanın yarattığı dezenformasyon ve doğmasına sebep olduğu bu kaotik durum devletimizin aklıselim, sorumluluk sahibi yetkilileri tarafından bir an evvel ele alınır. Çünkü bu devlet hepimizin, milletimizindir. Türkiye’nin bu aklıselimliğe acilen ihtiyacı vardır.”

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99 SABIKALIYI ÇIKARTTIK

- İmamoğlu belediyede çalışanlara yönelik soruşturma için şu bilgileri verdi: “Bu zamana kadar çeşitli kayıtlardan 1105 dosya ele alındı. 974 dosyaya işlem yapılma gereği görülmedi, 46 terör ilişiği ve iltisakı içeren kişi işten çıkartıldı. 53 kişinin de farklı suç bilgileri ve arşiv araştırmaları nedeniyle iş akitleri feshedildi. Bu rakamların içinde bizden önceki döneme ait işe girişler de var. Bize yapılan suçlamaların bir mantığı varsa aynı suçu eski başkan AK Partili Mevlüt Uysal da, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da işlemiş. Bakan girişimleriyle pandoranın kutusunu açtı.”

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‘MASA’YLA BİRLİKTE

İBB Başkanı İmamoğlu’nun basın toplantısına CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Bahadır Erdem, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Serap Yazıcı, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya ve Demokrat Parti Genel Sekreteri Serhan Mustafa Yücel eşlik etti.