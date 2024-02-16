İmamoğlu’ndan sosyal tesis

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün CHP Beykoz Belediye Başkan adayı Alaattin Köseler ile Beykoz turu yaptı, yenilenen İBB Beykoz Kır Bahçesi Sosyal Tesislerinin açılışına katıldı. Sosyal tesis içinde konumlandırılan bir alanda, İBB yurtlarında kalan öğrenciler ve Beykoz mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen İmamoğlu, “Öğrenci yurtlarımızda şu anda 5 bin 200’e yakın kapasitemiz var. İnşallah 6000’i bu yaz sonu itibarıyla, eylülde bulmayı planlıyoruz. Biz, o kadar çok şeyi sıfırdan aldık ki... Yani tabiri caizse; kreş sıfır. Öğrenciye burs verme sıfır. Öğrenci yurdu sıfır yatak. O kadar çok şey sıralayabilirim ki. Mesela, ‘Anne Kart’ diye bir uygulama yoktu; sıfırdı. Birçok konuda böyle bir durum vardı. Birçok birimimizi açtık” dedi.

17 MİLYON KİŞİ FAYDALANDI’

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İmamoğlu geçen yıl sosyal tesislerden 17 milyon vatandaşın yararlandığını söyledi.

İmamoğlu, dün ayrıca Beykoz Çubuklu’daki silolaların dönüşümü, tadilatı ve restorasyonunu inceledi. Şantiye sahasını gezen İmamoğlu, “Yıllarca metruk duran, geçmişte sadece petrol tankerlerine tahsis edilmiş bu alanlar, şimdi Beykoz halkı için kültür-sanat bölgesi olacak” diye konuştu.