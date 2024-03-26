İmamoğlu’ndan sandık çağrısı

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Üzerine yağmurluk giyen İmamoğlu, konuşmasında ilçeye yaptıkları yatırımları anlattı ve hem CHP Şile Belediye Başkan adayı Özgür Kabadayı’ya hem de kendisine oy istedi.



SIRA İSTANBUL İTTİFAKINDA



İmamoğlu, konuşmasında bakanların yerel seçim için çalışmalarını eleştirip şunları söyledi: “İsterse Ankara’dan 17 değil 27 bakanla gelsin. 31 Mart’ta halkın ittifakı kazanacak. Sıra İstanbul ittifakında. Seçim günü ‘Sandığa gitmiyorum, başım ağrıyor, çok yorgunum’ diyenlerin sırtını sıvazlayıp, elinden, kolundan tutup, onlara destek olup gelmeyeni sandığa götürmeye hazır mıyız? Sandıkta görev almaya, bir kişi daha fazla olmaya hazır mıyız? Kazanmaya hazır mıyız? Her şey çok güzel olacak.”



Kadın İş Gücü İftarı’nda kadınlarla birlikte orucunu açan İmamoğlu “İBB KADIN bakış açısıyla sadece kadın hizmet merkezleri açmadık, kadınlara yönelik eşitlikçi ve bütüncül hizmetleri belediyenin tüm birimlerine yaydık” dedi.