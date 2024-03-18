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İmamoğlu’ndan ‘hatırlamıyorum’ açıklaması

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#Ekrem İmamoğlu#İBB#Metro
İmamoğlu’ndan ‘hatırlamıyorum’ açıklaması
Fatma Aksu
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2024 07:00

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, raylı sistem, deniz, kara ve yaya trafiğinin entegre olacağı ‘Kabataş Meydanı ve Transfer Merkezi’nin ilk etabını açtı.

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İmamoğlu açılışta yaptığı konuşmada, son günlerde katıldığı televizyon programlarında 2019 yılındaki bazı seçim vaatlerine yönelik ‘hatırlamıyorum’ sözlerine de açıklık getirdi. İmamoğlu, şunları söyledi: “Benim 2019 seçiminde kocaman bir vaat setim vardı. Kitapçık demek de doğru değil, 200 sayfalık sağlam bir ansiklopedi gibi bir vaatler dizini. Allah’a şükür diyeyim. Yüzde 87’sini bu 5 yıla sığdırmanın gururunu yaşıyorum.

‘O ANDA HATIRLAYAMAYABİLİRİM’

Canlı yayınlarda bana soruyorlar. Birileri gibi ‘Yaptım’ deyip geçiştirecek bir ruh halim yok. Yapıp yapmadığımı o anda hatırlamayabilirim. Rakiplerime benzemem. Emin olmak isterim. ‘Hatırlamıyorum, kontrol edip size bilgi vereyim’ diyorum. Doğru bir cevap olduğunu düşünüyorum. ‘Vay efendim, İmamoğlu hatırlamıyor.’ Yüzlerce vaatten birini hatırlamıyor.”

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MEGA PROJELERİ HATIRLATTI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeniden tasarlanarak açılışını yaptığı Maltepe Cumhuriyet Meydanı’nda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a, hayat pahalığı, atanamayan öğretmenler ve bazı vaatleri üzerinden yüklendi. İmamoğlu konuşmasında özetle şunları söyledi:

“Mega Proje, Avrupa Yakası’ndan Bakırköy İncirli’den, Söğütlüçeşme’ye bitecek metro sistemi vardı. Boğazı üç katlı tünelle geçeceklerdi. Orta tünelde metro ve üstünde arabalar. Aradan 10 yıl geçti. Ortada ne metro var, ne üç katlı tünel, ne de İncirli’den başlayıp Söğütlüçeşme’de biten metro.

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#Ekrem İmamoğlu#İBB#Metro

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