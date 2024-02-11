İmamoğlu’ndan centilmenlik çağrısı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atakent Mahallesi’nde atıl durumdaki 2 bin 368 seyirci kapasiteli stadı yenileyerek 39 amatör futbol takımının antreman yapabileceği modern bir tesis haline getirdi. 100. Yıl Stadı ismi verilen sahayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu törenle açtı. Eski bir sporcu ve spor yöneticisi olarak sporun dinamizmini, ahlakını ve kültürünü çok önemsediğini belirten İmamoğlu, “Sporun özünde yatan iyi değerleri yaygınlaştırmak ve yüceltmek gerektiğine inanıyorum. Örneğin; mertçe ve centilmence yarışma kültürünün sporda olduğu kadar siyasette de hâkim olmasını sağlamalıyız. Bir maç ya da seçim kazanılacaksa mertlikle kazanılmalı, kaybedilecekse mertlikle kaybedilmelidir. Sportmenliğin, sportif ahlakın, başta siyaset olmak üzere, hayatın her alanında hâkim olmasını diliyorum” diye konuştu.

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OLİMPİYATLARI GETİRECEĞİZ

Ekrem İmamoğlu, İstanbul’un ulusal ve uluslararası anlamda sporda hak ettiği yere henüz ulaşamadığı belirterek, “Avrupa Oyunları’nı 2027’de ve 2036 Olimpiyat Oyunları’nı da İstanbul’a getirerek İstanbul’un spor tarihini şahlandıracağımızı ve taçlandıracağımızı buradan bütün İstanbul’a duyuruyorum” dedi.