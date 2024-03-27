İmamoğlu’ndan ‘bakan’ tepkisi

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İstanbul’da seçim çalışması yaptığını iddia ettiği bakanları vatandaşa şikâyet eden İmamoğlu, “Devletin bakanı bunu yapmaz. Ama bir partinin bakanı ise, bir partinin görevlisi gibiyse o ayrı. O zaman sen, devletin bakanı olamazsın” dedi.

ÖĞRENCİLERLE İFTAR

İmamoğlu,“Birçok ilçede iddialayız ama Üsküdar en iddialı olduğumuz ilçelerden birisi olacak. Sinem Hanım’la çok güzel bir beş yıl yaşayacaksınız. ‘Atı alan Üsküdar’ı geçti değil’, ‘Atı alan Üsküdar’ı gezdi’ olacak” diye konuştu.

İmamoğlu akşam da Yenikapı’da, İBB’nin yurtlarında kalan ve çoğunun kız öğrencilerden oluştuğunu belirttiği yaklaşık 5 bin üniversite öğrencisiyle iftar yaptı. İmamoğlu, önümüzdeki dönemde yurtlardaki yatak sayısını 15 bine çıkaracağını söyledi.

AK Parti adayı Murat Kurum’a da yüklenen İmamoğlu sözlerine şöyle devam etti: “Kendisinin dersine çalışmadığını başka kim düşünüyor. 17 tane bakan arkadaşı. Öyle düşünmeseler Ankara’dan buraya niye gelsinler. Hepsi toplandı geldi.”