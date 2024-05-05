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İmamoğlu’ndan Avrupa’ya Gazze tepkisi

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#Avrupa#İmamoğlu#Gazze
İmamoğlu’ndan Avrupa’ya Gazze tepkisi
Fatma Aksu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2024 07:00

Avrupa Belediye Başkanları Zirvesi’ne katılmak için Paris’e giden İBB Başkanı İmamoğlu, Avrupa Sosyalist Partisi Özel Oturumu’nda yaptığı konuşmada, “Aralarında kadınların ve çocukların bulunduğu, on binlerce masumun katlini yüksek sesle kınamamız gerekmez mi?” dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Paris’teki ilk gününde aralarında Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Atina Belediye Başkanı Haris Doukas, Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko ve B40 Balkan Şehirleri Ağı Başkanı Erion Veliaj’ın da bulunduğu bir grup ile Avrupa Sosyalist Partisi özel oturumuna katıldı.

‘BİR AN ÖNCE TESPİT YAPIN’

İmamoğlu burada özetle şunları söyledi: “Kendisini ‘demokratik ideallerin muhafızı’ olarak konumlandıran Avrupa, bu değerleri tutarlı bir biçimde savunduğunu samimiyetle söyleyebilir mi? Göçmen sorununun başka ülkelere aktarılması, bunun aksini göstermektedir. Avrupa’nın Gazze’de yaşananlara verdiği cevap da öne çıkan bir diğer örnektir. Aralarında kadınların ve çocukların bulunduğu, on binlerce masumun katlini daha yüksek bir sesle eleştirmemiz ve kınamamız gerekmez mi? Kiev ve Ukrayna için de daha fazlasını yapmalıyız.”

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İmamoğlu’ndan Avrupa’ya Gazze tepkisi

Son yerel seçimlerde “İstanbul İttifakı” adıyla yeni bir toplumsal hareket inşa edildiğine vurgu yapan İmamoğlu, “Bugün Türkiye nüfusunun yüzde 65’inden fazlasını ve ekonomisinin neredeyse yüzde 80’ini oluşturan belediyeleri, sosyal demokrat belediye başkanları yönetmektedir. CHP, Türk siyasetinin yeni ağırlık merkezi haline gelmiştir” dedi.

İmamoğlu, sözlerini “AB’nin, ‘Önce Avrupa’ vizyonunun demokratik bir Türkiye’yi kucaklaması gerektiğini fark etmesi elzemdir” diye sürdürdü.

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#Avrupa#İmamoğlu#Gazze

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