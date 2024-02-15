İmamoğlu’ndan 46 meydan sözü

Haberin Devamı

İstanbul’un sürdürülebilir yeşil geleceği için attıkları ve atacakları adımları paylaşan İmamoğlu, konuşmasına Erzincan İliç’teki altın madeninde meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçilerin bir an önce kurtarılmasını dileyerek başladı.

İLİÇ’TE ‘İMZA’ SORUSU

Kapasite artırım izninin ardından madenle ilgili şikâyetlerin yoğun biçimde arttığını ifade eden İmamoğlu, isim vermeden dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı İstanbul AK Parti İBB adayı Murat Kurum’u eleştirdi.

Gezi Parkı’yla meydan projesini kendilerinin hayata geçireceklerini kaydeden İmamoğlu, 14 meydan projesinin hazır olduğunu, önümüzdeki dönemde 24 meydanı tamamlayıp toplam 46 meydan kazandıracaklarını söyledi.