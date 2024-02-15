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İmamoğlu’ndan 46 meydan sözü

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#Ekrem İmamoğlu#Murat Kurum#İBB
İmamoğlu’ndan 46 meydan sözü
Fatma Aksu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2024 07:00

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçen çarşamba günü 10 tema başlığı altında toplam 100 büyük proje ile başlattığı projelerin ikincisini “Daha yeşil İstanbul’ başlığıyla dün Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirdi.

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İstanbul’un sürdürülebilir yeşil geleceği için attıkları ve atacakları adımları paylaşan İmamoğlu, konuşmasına Erzincan İliç’teki altın madeninde meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçilerin bir an önce kurtarılmasını dileyerek başladı.

İLİÇ’TE ‘İMZA’ SORUSU

Kapasite artırım izninin ardından madenle ilgili şikâyetlerin yoğun biçimde arttığını ifade eden İmamoğlu, isim vermeden dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı İstanbul AK Parti İBB adayı Murat Kurum’u eleştirdi.

Gezi Parkı’yla meydan projesini kendilerinin hayata geçireceklerini kaydeden İmamoğlu, 14 meydan projesinin hazır olduğunu, önümüzdeki dönemde 24 meydanı tamamlayıp toplam 46 meydan kazandıracaklarını söyledi.

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#Ekrem İmamoğlu#Murat Kurum#İBB

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