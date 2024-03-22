İmamoğlu’na ‘para sayma’ eleştirisi: Git köfte dükkânı yönet

Haberin Devamı

Büyükada İskelesi önünde kurulan AK Parti ve CHP stantlarını ziyaret eden Kurum, görevlilere ‘Allah kolaylık versin’ dedi. Vatandaşlarla fotoğraf çektiren Kurum, “Adalar’da yaşamak külfet olmayacak. Adalar’a gelen 65 yaş üstü büyüklerimiz ücretsiz bir şekilde gelecek. Aktarmalı yolculuklarda deniz ulaşımı ücretsiz hale gelecek, 1 Nisan itibarıyla Adalar’da halk plajı kurulması adına yatırımları yapacağız” dedi.

‘ÇÖP TOPLAMAKTAN ACİZLER’

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na da eleştiride bulunan Kurum, şöyle konuştu: “31 Mart’ta bir tarafta eser diyenler diğer tarafta verdiği sözü bile hatırlamayanlar var. Biri çıkıp ev kadınlarımızı ayrıştırıyor, eş genel başkanları bedelli askerlik yapan vatandaşlarımızın vatan sevgisini soruyor. Bu zihniyet memlekete hiçbir şey katmadı, bundan sonra da katmayacak. Adalar’ın çöpünü bile toplamaktan acizler. Kendilerine yakın gazeteci söylüyor, sen bir il binasını almayı beceremiyorsun, bu devleti, Adalar’ı nasıl yöneteceksin? Sen git köfte dükkânı yönet.”